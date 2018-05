Spojené štáty otvorili svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme

Proti otvoreniu amerického veľvyslanectva v Jeruzaleme protestovali v pondelok desaťtisíce Palestínčanov. Najmenej 41 z nich zomrelo v dôsledku streľby izraelskej armády na hranici s pásmom Gazy.

Jeruzalem 14. mája (TASR) - Spojené štáty americké otvorili v pondelok slávnostne svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra DPA.



Hostí na slávnostnej ceremónii privítal americký veľvyslanec v Izraeli David Friedman. Medzi prítomnými boli aj poradcovia prezidenta USA Donalda Trumpa - Jared Kushner s manželkou Ivankou Trumpovou - a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Americký minister financií Steven Mnuchin spolu s Ivankou Trumpovou slávnostne odhalili tabuľu veľvyslanectva, čím sa americká ambasáda oficiálne presťahovala z Tel Avivu do Jeruzalema. "Vítame vás oficiálne a po prvý raz na veľvyslanectve Spojených štátov tu v Jeruzaleme, hlavnom meste Izraela," povedala Ivanka Trumpová, dcéra amerického prezidenta.



Trump vo videoposolstve uviedol, že USA zostávajú "plne oddané" snahe o dosiahnutie trvalej blízkovýchodnej mierovej dohody. "Izrael je suverénny národ s právom určiť si svoje hlavné mesto, ale my sme mnoho rokov nedokázali uznať to, čo je zrejmé," konštatoval šéf Bieleho domu, ktorý sľuboval presťahovanie ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema vo svojej prezidentskej kampani.



Netanjahu v prejave na slávnosti ocenil "odvahu" Trumpa, ktorý dodržal svoj sľub presťahovať ambasádu. "Prezident Trump, tým, že ste uznali históriu, robíte históriu. Nemáme lepších priateľov vo svete," uviedol s tým, že Izrael dúfa v mierovú budúcnosť so svojimi susedmi. "Pravda je taká, že Jeruzalem bol a vždy bude hlavným mestom židovského národa, hlavným mestom židovského štátu," zdôraznil podľa agentúry AP.



Jared Kushner, Trumpov hlavný poradca pre Blízky východ, uviedol, že Palestínčania zúčastňujúci sa na protestoch "sú súčasťou problému, a nie súčasťou riešenia". Dodal, že "cesta k mieru sa začala uznaním pravdy zo strany silnej Ameriky".



Proti otvoreniu amerického veľvyslanectva v Jeruzaleme protestovali v pondelok desaťtisíce Palestínčanov. Najmenej 41 z nich prišlo o život v dôsledku streľby izraelskej armády na hranici s pásmom Gazy. Ďalších 1700 osôb utrpelo zranenia, informovalo ministerstvo zdravotníctva v Gaze.



Podľa izraelskej armády boli traja Palestínčania zabití, keď sa snažili umiestniť pri pohraničnom plote výbušné zariadenie. Na protestoch sa zúčastnilo viac ako 35.000 Palestínčanov, uviedla armáda s tým, že demonštranti hádzali na vojakov zápalné bomby, kamene a iné predmety.



Izrael varoval obyvateľov pásma Gazy, aby sa počas plánovaných hromadných protestov nepribližovali k izraelským hraniciam, lebo tým môžu ohroziť svoje zdravie alebo život.



Od 30. marca, keď sa demonštrácie namierené proti pozemnej, vzdušnej a námornej blokáde pásma Gazy začali, prišlo o život už viac ako 90 ľudí, uviedla televízna stanica CNN s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva v Gaze.



Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril veľké znepokojenie nad vysokým počtom Palestínčanov, ktorí v pondelok prišli o život. Zdôraznil, že udalosti poukazujú na potrebu pre politické riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. "Neexistuje plán B pre riešenie na princípe dvoch štátov, v rámci ktorého Izraelčania a Palestínčania môžu žiť v mieri, so zaistenou vzájomnou bezpečnosťou a za plnej spolupráce s medzinárodným spoločenstvom," dodal Guterres.



Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Federica Mogheriniová vyzvala Izrael, aby rešpektoval "princíp primeranosti pri používaní sily". Uviedla, že všetci by mali konať "s maximálnou zdržanlivosťou s cieľom vyhnúť sa ďalším stratám na životoch" a konštatovala, že "Izrael musí rešpektovať právo na pokojný protest". Rovnako vyhlásila, že palestínske hnutie Hamas musí zabezpečiť, aby boli demonštranti v Gaze pokojní a "nesmú ich zneužívať na iné ciele".