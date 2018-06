Spojené štáty vrátili Španielsku Kolumbov list

List odovzdal španielskym činiteľom vo Washingtone americký federálny prokurátor David Weiss.

Washington 8. júna (TASR) - Päťstoročný list Krištofa Kolumba, v ktorom opisuje svoje objavy v Amerike, sa v stredu vrátil do Španielska po tom, ako bol pred rokmi odcudzený z Národnej knižnice Katalánska (BC) v Barcelone. Informovala o tom v noci na piatok agentúra DPA.



List odovzdal španielskym činiteľom vo Washingtone americký federálny prokurátor David Weiss po siedmich rokoch vyšetrovania, ktoré sa začalo v roku 2011, keď americký Imigračný a colný úrad (ICE) dostal tip, že niekoľko originálnych duplikátov tohto listu z 15. storočia odcudzili z európskych knižníc a nahradili falzifikátmi.



Zistilo sa, že ukradnutý list predali v novembri 2005 za 600.000 eur a opätovne v júni 2011 za 900.000 eur. Prokuratúra v americkom štáte Delaware vydala príkaz na domovú prehliadku so zámerom získať list od osoby, ktorá ho vlastnila, hoci nie je známe, ako úrady odhalili identitu tohto človeka.



Analýza potvrdila, že predmetný dokument je "bezpochyby" odcudzeným originálom. List odovzdali do rúk španielskeho veľvyslanca v Spojených štátoch Pedra Morenésa.