USA vyzvali na obnovenie dialógu medzi Srbskom a Kosovom

Belehrad 8. marca (TASR) - Srbsko a Kosovo by mali ukončiť vzájomné provokácie a obnoviť dialóg o normalizácii vzájomných vzťahov. Počas návštevy Srbska to v piatok vyhlásil námestník ministerstva zahraničných vecí USA pre politické záležitosti David Hale, píše agentúra AP.



Vysokopostavený americký diplomat rokoval v piatok so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Pri tejto príležitosti vyzval Kosovo, aby zrušilo sporné 100-percentné clo uvalené na tovary dovážané zo Srbska.



Takýto krok by podľa jeho slov pripravil cestu k obnoveniu Európskou úniou sprostredkovaných rokovaní.



Kosovo zaviedlo 100-percentnú daň na srbské výrobky minulý rok. Podľa neho dané opatrenie zostane v platnosti, pokiaľ Belehrad neuzná suverenitu Kosova a neprestane mu brániť vo vstupe do medzinárodných organizácií.



Brusel považuje normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom za kľúčovú podmienku prípadného budúceho členstva oboch krajín v EÚ. Srbsko dlhodobo odmieta uznať nezávislosť Kosova, podobne ako Rusko či viaceré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska. Kosovskú nezávislosť naopak uznáva viac než 100 členských štátov OSN vrátane USA.



Rozhovory medzi Srbskom a Kosovom, ktoré sprostredkuje EÚ, prebiehajú s prestávkami už od roku 2013. Zatiaľ však zaznamenali len malý pokrok a v súčasnosti sa nachádzajú na mŕtvom bode.