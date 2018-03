Spolková spravodajská služba používala na sledovanie kostol v Mníchove

Katedrálu malo podľa informácií Spiegla používať na sledovanie špiónov či zahraničných diplomatov komando BND s kódovým označením QB30.

Mníchov 18. marca (TASR) - Nemecká Spolková spravodajská služba (BND) - a možno aj iné inštitúcie - využívali kostol Frauenkirche v Mníchove, ktorý patrí k dominantám bavorskej metropoly, na sledovacie operácie. Tvrdí to spravodajský týždenník Der Spiegel.



Katedrálu malo podľa informácií Spiegla používať na sledovanie špiónov či zahraničných diplomatov komando BND s kódovým označením QB30. Na tento účel nainštalovali agenti do oboch zvoníc vysielacie a prijímacie zariadenia, vďaka ktorým mohli udržiavať rádiovú komunikáciu medzi sebou a s centrálou v Pullachu. K inštalácii zariadení malo dôjsť ešte pred pádom Berlínskeho múru v roku 1989; BND ich však už zrejme nepoužíva.



Podľa nemenovaného predstaviteľa BND využíval Frauenkirche na sledovanie aj "ďalší úrad" a na rozdiel od BND s tým možno ani v súčasnosti neprestal.



Mníchovská arcidiecéza v reakcii pre Spiegel uviedla, že v severnej veži kostola sa nachádzajú "rôzne technické zariadenia rôznych organizácií", s informáciami o práci BND sa však treba na túto inštitúciu.



Tajná služba zasa poukázala na to, že informácie k "operatívnym otázkam" poskytuje iba spolkovej vláde a príslušným výborom Spolkového snemu.