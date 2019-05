Spoločnosť SpaceX vypustila prvé satelity svojej internetovej siete

Raketa mala vyštartovať už minulý týždeň, ale v dôsledku silného vetra i potreby aktualizácie softvéru došlo k odkladu.

Washington 24. mája (TASR) - Americká spoločnosť SpaceX vypustila vo štvrtok raketu Falcon 9 s prvými 60 družicami pre vlastnú satelitnú sieť Starlink, ktorá by mala poskytovať užívateľom na Zemi vysokorýchlostné pripojenie k internetu. Sieť by mala jedného dňa zahŕňať 12.000 družíc, informovala agentúra AFP.



Každý zo satelitov váži 227 kilogramov. Mali by obiehať na relatívne nízkej obežnej dráhe vo výške 550 kilometrov. Ich rozmiestnenie bolo úspešne dokončené približne po hodine letu, uviedla spoločnosť SpaceX podľa spravodajskej stanice BBC.



Sieť Starlink bude funkčná už pri aktivácii 800 satelitov, čo si bude vyžadovať viac ako desať ďalších štartov rakety s družicami.