Spoluzakladateľ Applu S. Wozniak deaktivoval svoje konto na Facebooku

Facebook 4. apríla priznal, že škandál okolo úniku osobných údajov zasiahol 87 miliónov jeho používateľov.

Berlín 9. apríla (TASR) - Svoje konto na sociálnej sieti Facebook deaktivoval v nedeľu aj spoluzakladateľ spoločnosti Apple Steve Wozniak. Reagoval tak na spôsob, akým Facebook narába s osobnými údajmi užívateľov, informovala agentúra DPA.



"Používatelia zásobujú Facebook aj tými najmenšími podrobnosťami zo svojho života... a Facebook vďaka tomu zarába na reklame veľa peňazí," napísal Wozniak pre denník USA Today. "Všetky tieto zisky sú založené na informáciách používateľov, avšak používateľom sa nič z týchto ziskov nevracia," dodal Wozniak



Wozniak svoje konto deaktivoval v nedeľu po tom, čo na Facebooku zverejnil príspevok, podľa ktorého mu táto sociálna sieť "priniesla viac negatív ako pozitív".



Wozniak však svoj profil na Facebooku úplne nevymazal, pretože sa nechcel rozlúčiť so svojím používateľským menom "stevewoz".



Svoje kontá na Facebooku úplne zrušili viaceré známe osobnosti, ktoré sa zapojili do hnutia #DeleteFacebook. Patria medzi ne i spoluzakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk, speváčka Cher či herec Will Farrell.



Facebook 4. apríla priznal, že škandál okolo úniku osobných údajov zasiahol 87 miliónov jeho používateľov, ktorých osobné dáta z Facebooku neoprávnene získala spoločnosť Cambridge Analytica a následne údajne použila na ovplyvnenie amerických prezidentských volieb v roku 2016.