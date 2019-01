Spoluzakladateľ Talibanu Barádar bude rokovať s USA o Afganistane

Povstalci sa napriek žiadosti Spojených štátov dlhodobo odmietajú zúčastňovať na priamych rozhovoroch s afganskou vládou v Kábule, ktorú Taliban považuje za bábku Washingtonu.

Kábul 25. januára (TASR) - Spoluzakladateľ Talibanu Abdul Ghaní Barádar, ktorého prepustili v októbri z väzenia, bude šéfom politickej kancelárie hnutia v Katare, ktorá rokuje so Spojenými štátmi o ukončení 17 rokov trvajúcej vojny v Afganistane. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu Talibanu.



Barádara, popredného vojenského veliteľa Talibanu, zatkli v roku 2010 v Pakistane. Jeho prepustenie zrejme dohodli USA v rámci vyjednávaní a jeho prítomnosť by mohla uspokojiť poľných veliteľov, ktorí sa obávajú ústupkov zo strany politického vedenia.



Barádar by mal prispieť k "posilneniu a správnemu zvládaniu pokračujúceho procesu vyjednávania so Spojenými štátmi," uviedol hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.



AP pripomína, že americký vyslanec Zalmay Khalilzad sa stretol v minulých mesiacoch s Talibanom viackrát v snahe ukončiť najdlhšiu vojnu Spojených štátov. Tie vpadli do Afganistanu po útokoch z 11. septembra 2011 s cieľom zvrhnúť Taliban, ktorý ukrýval Usámu bin Ládina a príslušníkov al-Káidy. V minulých rokoch sa hnutie zmocnilo takmer polovice územia Afganistanu.



Khalilzad je v Katare od pondelka. Americký rezort diplomacie nepotvrdil ani nepoprel predchádzajúce stretnutia s Talibanom, ale Khalilzad uviedol, že sa stretáva so všetkými stranami konfliktu.



Povstalci sa napriek žiadosti Spojených štátov dlhodobo odmietajú zúčastňovať na priamych rozhovoroch s afganskou vládou v Kábule, ktorú Taliban považuje za bábku Washingtonu.



Americkí činitelia v decembri uviedli, že prezident USA Donald Trump hodlá stiahnuť polovicu zo 14.000 amerických vojakov rozmiestnených v Afganistane.