Spopolnené pozostatky kapitána lode Hableány nevysypú do Dunaja

Na úseku Dunaja od budapeštianskeho Margitinho mostu až po južné hranice Maďarska stále prebieha intenzívne pátranie po ešte jednom nezvestnom Kórejčanovi.

Budapešť 8. júla (TASR) - Pozostalí po kapitánovi maďarskej vyhliadkovej lode Hableány Lászlóovi L. si neželajú, aby - tak, ako to bolo už avizované - v piatok na rozlúčkovom obrade vysypali jeho spopolnené pozostatky pri budapeštianskom Margitinom moste do Dunaja. Uviedol to v pondelok spravodajský server Borsonline.



Rodina kapitána nesúhlasí s tým, aby miestom jeho posledného odpočinku bolo miesto, kde zahynul. Napriek tomu sa pozostalí v piatok na rozlúčke zúčastnia, avšak kapitána pochovajú neskôr v úzkom rodinnom kruhu, píše server.



Dve maďarské obete zrážky švajčiarskej výletnej lode Viking Sygin s maďarskou vyhliadkovou loďou Hableány pochovajú v piatok 12. júla. V Budapešti to 28. júna oznámil zamestnávateľ obetí, spoločnosť Panoráma Deck Kft.



Kapitána Lászlóa L. a lodníka Jánosa P. spopolnia a potom ich popol mali pôvodne v rámci lodiarskeho obradu v papierových urnách položiť na budapeštianskom úseku Dunaja do rieky. János P. slúžil predtým aj ako profesionálny vojak v szolnockom prieskumnom útvare, preto sa s ním budú lúčiť aj s vojenskou poctou.



Počas rozlúčky bude na danom úseku pod Margitiným mostom prerušená plavba. Na obrade sa okrem pozostalých a verejnosti zúčastní aj najmenej 12 lodí, ktorých sirény zaznejú napoludnie.



Hovorca Panorámy Deck Kft. Mihály Tóth povedal, že všetky náklady spojené s pietnou rozlúčkou uhradí podnik.



Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je zatiaľ 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach