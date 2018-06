Spor medzi stranami únie CDU a CSU hrozí prerásť do vládnej krízy

Šéf poslaneckého klubu CSU Alexander Dobrindt naznačil, že časti plánu azylovej politiky sú v priamej kompetencii ministra vnútra a mali by sa realizovať bez vyčkávania na dohodu na úrovni Únie.

Berlín 14. júna (TASR) - Naďalej nevyriešený spor o podobu budúcej azylovej politiky nemeckej vlády, ktorý trvá medzi lídrami strán únie CDU/CSU, spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou a šéfom spolkového rezortu vnútra Horstom Seehoferom, vytvoril v Berlíne dramatickú vnútropolitickú situáciu.



Ďalšie stretnutie oboch vládnych činiteľov zatiaľ nie je v pláne, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na informácie od poslancov strán únie po mimoriadnych oddelených rokovaniach ich skupín.



Riešenie sporu tak zostáva v nedohľadne.



Kancelárka požiadala vo štvrtok poslancov zo svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) o trpezlivosť a prisľúbila im, že bude na sklonku mesiaca bojovať na summite EÚ v Bruseli o celoeurópske riešenie problému.



Spolkový minister vnútra Horst Seehofer však chce v pondelok v Mníchove získať poverenie predsedníctva svojej Kresťanskosociálnej únie (CSU), aby v prípade potreby - hoci aj bez súhlasu kancelárky - rozhodol na úrovni ministra o vracaní časti utečencov už na nemeckej štátnej hranici. Podľa skôr medializovaných informácií by malo ísť o už raz odmietnutých žiadateľov o azyl, ako aj osoby, ktoré sú registrované v iných európskych krajinách, či o migrantov bez dokumentov totožnosti.



CDU naopak chce zatiaľ pripustiť iba vracanie tých, ktorých žiadosti o azyl už raz v spolkovej republike zamietli.



Bavorská CSU vo štvrtok zamietla návrh kancelárky Merkelovej, aby sa vyčkalo na celoeurópske riešenie, a fakticky dala šéfke nemeckej vlády v Berlíne ultimátum.



Šéf poslaneckého klubu CSU Alexander Dobrindt naznačil, že časti plánu azylovej politiky sú v priamej kompetencii ministra vnútra a mali by sa realizovať bez vyčkávania na dohodu na úrovni Únie. Skupina poslancov CSU je podľa jeho slov v tejto otázke jednotná a mieni problematiku predniesť na pondelkovom rokovaní predsedníctva strany v Mníchove, kde by sa malo rozhodnúť o ďalšom postupe. Dobrindt pripustil, že spor je záťažou pre vzťahy oboch sesterských strán, avšak zdôraznil, že nadišiel čas konať. "Nechcem pred vami tajiť, že máme vážnu, veľmi vážnu situáciu," cituje jeho slová agentúra DPA, podľa ktorej sa na zasadaní skupiny poslancov CSU hovorilo aj o historickej situácii.



Väčšina poslancov CDU stojí podľa informácií nemeckej tlačovej agentúry za kurzom kancelárky Merkelovej.



Čisto z právneho hľadiska však minister vnútra môže sám nariadiť vracanie utečencov z hraníc, a to bez súhlasu kancelárky a ďalších členov kabinetu. Spolková polícia by v takom prípade musela neodkladne konať. Pre Merkelovú a jej koaličnú vládu, ktorú tvoria CDU/CSU a SPD, by to však fakticky znamenalo koniec vládnutia.