Spor o úlohe islamu a postoji k moslimom v Nemecku sa vyostruje

Berlín 31. marca (TASR) - Verbálny spor predstaviteľov nemeckých strán únie CDU/CSU o úlohe islamu a postoji k moslimom v spolkovej republike sa v ostatných dňoch vyostruje.



Predseda Spolkového snemu (Bundestagu) Wolfgang Schäuble z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) sa podobne ako predsedníčka tejto strany a spolková kancelárka v jednej osobe Angela Merkelová pre tamojšie printové médiá vyjadril, že "tok dejín nemožno zastaviť. Všetci sa musia vyrovnať s tým, že islam je súčasťou našej krajiny", cituje jeho slová tlačová agentúra DPA.



Alexander Dobrindt, ktorý je popredným činiteľom Kresťanskosociálnej únie (CSU) však pre týždenník Focus zopakoval vyjadrenia svojho dlhoročného straníckeho šéfa, súčasného spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera, že islam nepatrí k Nemecku. Veta, podľa ktorej je islam súčasťou Nemecka, podľa Dobrindta sprostredkúva migrantom mylný signál. Prisťahovalci by sa mali chcieť integrovať v našej spoločnosti a nemali by tu chcieť žiť pri nás alebo dokonca proti nám, zdôraznil.



Schäuble sa podobne ako Merkelová dištancoval od názoru politikov zo sesterskej CSU.



Vo vedení CDU panuje názor, že CSU bude v tomto nekompromisnom kurze v diskusii o migrácii pokračovať najmenej do jesenných krajinských volieb v Bavorsku.