Čas sa im kráti: Slovinsko a Chorvátsko nevyriešili hraničný spor

Ľubľana/Záhreb 29. decembra (TASR) - Lehota na realizáciu rozhodnutia medzinárodného arbitrážneho tribunálu v spore Slovinska a Chorvátska okolo hraníc týchto susedných členských štátov EÚ uplynie o polnoci z piatka na sobotu. Jedna ani druhá strana pritom nenaznačili ochotu ustúpiť, píše agentúra DPA.



Niekoľko hodín pred konečným termínom Slovinsko znova vyzvalo Chorvátsko, aby začalo rokovania o naplnení verdiktu, ktorý však Záhreb naďalej ignoruje.



Ľubľana v oficiálnej diplomatickej nóte tiež uviedla, že mieni začať s realizáciou arbitrážneho rozhodnutia v sobotu po tom, ako prijala príslušnú sériu zákonov. Zdôraznila tiež, že protestuje proti 1400 narušeniam hranice chorvátskou stranou od júnového verdiktu.



Záhreb vo vlastnej nóte zo štvrtka vyzval Slovinsko, aby sa vyhlo jednostranným krokom, informovala agentúra AP.



Medzinárodný arbitrážny tribunál so sídlom v holandskom Haagu 29. júna okrem iného rozhodol, že Slovinsko by malo mať priamy prístup k medzinárodným vodám Jadranského mora. Prisúdil mu približne 80 percent rozlohy Piranského zálivu a koridor do medzinárodných vôd.



Chorvátsko, v ktorého prospech zasa tribunál rozhodol pri vytýčení pozemnej hranice, sa z arbitrážneho konania stiahlo ešte v roku 2015 pre porušenie jeho zásad slovinskou stranou. Verdikt pokladá za neplatný a naďalej si nárokuje polovicu zálivu.



Ľubľana avizovala, že od soboty bude uplatňovať plnú jurisdikciu nad celým územím, ktoré jej priznal arbitrážny tribunál. Na rybolov v slovinských vodách chce udeľovať licencie, pričom chorvátski rybári, ktorí v nich budú loviť bez povolenia, budú dostávať pokuty namiesto doterajších varovaní.



Ešte minulý týždeň Slovinsko pohrozilo blokovaním vstupu Chorvátska so schengenského priestoru. "Krajina, ktorá nevie, kde je jej hranica, nemôže byť súčasťou Schengenu," vyhlásil slovinský minister zahraničných vecí Karl Erjavec. Túto stredu hovoril aj o možnej žalobe na Európskom súdnom dvore na jar budúceho roka, pričom v piatok slovinský premiér Miro Cerar požiadal o pomoc aj Európsku komisiu.



Nie je jasné, ako bude vyzerať situácia v spornej oblasti v sobotu ránu. Napriek prísľubom predstaviteľov oboch krajín, že nechcú zvyšovať napätie, a faktu, že dosiaľ neboli v hraničnom spore hlásené žiadne závažnejšie incidenty, sa objavili obavy zo zrážok, uviedla agentúra APA.