Maďarská vláda na čele s pravicovo-nacionalistickou stranou Fidesz túto kampaň spustila pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu.

Budapešť 2. marca (TASR) - Sporná plagátová kampaň maďarskej vlády, ktorá je namierená proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi ako údajnému podporovateľovi nezákonnej migrácie, sa skončí 15. marca. Oznámil to v sobotu štátny tajomník úradu vlády pre medzinárodnú komunikáciu Zoltán Kovács, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Maďari majú právo vedieť, aké promigračné plány pripravuje bruselská byrokracia. Práve preto sme uskutočnili informačnú kampaň, ktorá dospeje ku koncu 15. marca, v súlade s pôvodným plánom," napísal Kovács po anglicky na Twitteri.



Plagáty, na ktorých sa Juncker smeje spolu s americkým finančníkom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom, začali v Maďarsku umiestňovať na verejné priestranstvá pred jeden a pol týždňom. Tváre dopĺňajú slogany, ktoré naznačujú, že títo muži sú presadzovateľmi ilegálnej migrácie do Európy. Európska komisia však tvrdenia namierené proti Junckerovi dôrazne poprela.



Maďarská vláda na čele s pravicovo-nacionalistickou stranou Fidesz túto kampaň spustila pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu, kde Fidez tvorí súčasť najväčšej politickej skupiny - Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS). Viacerí členovia tohto konzervatívneho zoskupenia vyzvali v súvislosti s plagátmi na vylúčenie Fideszu.