Správy o výmene Sencova za ruských väzňov v USA sú dezinformáciou

Moskva 4. októbra (TASR) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo štvrtok poprela, že by medzi Ruskom a USA existovali dohody o výmene v Rusku väzneného ukrajinského režiséra Oleha Sencova za troch ruských občanov odsúdených alebo zadržaných v USA. Informovala o tom agentúra TASS.



Zacharovová uviedla, že správa o možnosti takejto výmeny Rusko prekvapila. "Takáto dohoda neexistuje, je to dezinformácia," vyhlásila hovorkyňa na brífingu v Moskve.



Ruský denník Novaja gazeta v pondelok s odvolaním sa na zdroj blízky rokovaniam o výmene väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou napísal, že Moskva chce vymeniť Sencova za troch Rusov odsúdených alebo zadržaných v USA: podnikateľa Viktora Buta, pilota Konstantina Jarošenka a v lete zadržanú Mariju Butinovú.



Ruský denník tvrdí, že osud všetkých štyroch spomínaných Rusov bol koncom augusta tohto roku témou telefonického rozhovoru ministrov zahraničných vecí USA a Ruska Mika Pompea a Sergeja Lavrova.



Pompeo v ňom pripomenul otázku prepustenia ukrajinského režiséra ruskej národnosti Oleha Sencova na slobodu.



Lavrov následne hovoril o "protiprávnom zadržiavaní podnikateľa Buta a letca Jarošenka v amerických väzniciach, ako aj o prenasledovaní občianky Ruska Butinovej na základe vykonštruovaných podozrení".



Marija Butinová bola zadržaná v USA 18. júla 2018 na základe podozrenia, že tam bez potrebnej registrácie pracovala ako zahraničný agent, pričom jej úlohou bolo údajne rozvíjať vzťahy s vplyvnými ľuďmi v USA a preniknúť do organizácií, ktoré majú vplyv na americkú politiku. Butinovej advokát tieto obvinenia odmietol.



Jarošenko bol zadržaný v Libérii a v roku 2010 vydaný do USA, kde ho obvinili za obchodovanie s drogami a odsúdili na 20 rokov väzenia.



Viktor But bol na žiadosť USA zadržaný v roku 2008 v Thajsku. V roku 2012 bol odsúdený na 25 rokov väzenia za obchodovanie so zbraňami a podporu teroristických skupín.



Sencov je odporcom anexie polostrova Krym Ruskom, ku ktorej došlo v roku 2014. V tom istom roku ho na Kryme aj zadržali a o rok neskôr v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok. Od 14. mája drží protestnú hladovku za prepustenie 65 Ukrajincov väznených v Rusku - vrátane seba -, ktorých nazýva politickými väzňami.