Srbská metropola Belehrad zvýhodní firmy, ktoré budú používať cyriliku

Srbská ústava prijatá v roku 2006 ukladá, že srbská cyrilská abeceda je oficiálnou abecedou v krajine.

Belehrad 29. júna (TASR) - Radnica srbskej metropoly Belehrad zaviedla v piatok výhody pre spoločnosti, ktoré budú používať vo svojich názvoch cyriliku - tradičné písmo tejto balkánskej krajiny - namiesto latinky. Dôvodom tohto rozhodnutia je jej upadávajúce používanie, informuje spravodajský portál Balkan Insight.



Na základe predmetného nariadenia bude ponúknutá päťpercentná zľava firmám a jednotlivcom, ktorí si od hlavného mesta prenajímajú kancelárie, ak budú svoje mená uvádzať v cyrilike. Magistrát však zdôraznil, že mesto sa nesnaží degradovať používanie latinskej abecedy a nejde o povinnosť, ale iba o stimulujúci podnet.



"Mesto bude vyzerať oveľa krajšie. Zahraničným turistom to poskytne pekný obraz nášho mesta. Zároveň je to spôsob, ako povzbudiť naše inštitúcie, aby chránili cyrilské písmo," uviedol poradca belehradského starostu Andrija Mladenovič. Námestník starostu Goran Vesič dodal, že úrady v tomto ohľade zvažujú aj ďalšie benefity.



Srbská ústava prijatá v roku 2006 ukladá, že srbská cyrilská abeceda je oficiálnou abecedou v krajine. Znamená to, že všetka písomná komunikácia medzi verejnými inštitúciami, ako aj medzi nimi a verejnosťou, sa musí realizovať v cyrilike, pričom jedinou výnimkou z tohto nariadenia je komunikácia s národnostnými menšinami.



V praxi sa však používanie cyriliky v Belehrade už desaťročia postupne vytráca; množstvo obchodov, kaviarní a reštaurácií má názov i ponukové lístky v latinke, informuje zmienené médium.



Srbský minister kultúry Vladan Vukosavljevič minulý rok uviedol, že používanie cyriliky v Srbsku ohrozuje globalizácia. Varoval pred de facto "dominantným používaním latinskej abecedy" a pripomenul, že mladí ľudia prechádzajú na latinku v dôsledku vplyvu internetu, televízie, ako aj obchodných značiek či emblémov firiem.