Srbská premiérka má zákaz vstupu do Kosova

Priština 30. mája (TASR) - Srbská premiérka Ana Brnabičová má zákaz vstupu do Kosova, vyhlásil vo štvrtok tamojší minister zahraničných vecí Behgjet Pacolli.



Tento zákaz pre Brnabičovú bude podľa jeho slov trvať "tak dlho, kým sa bude riadiť rasistickou a chorou ideológiou voči kosovskému obyvateľstvu a národnostiam, ktoré tam žijú", informoval spravodajský server B92.net.



Podľa kosovských médií Pacolli takto reagoval na údajné vyhlásenie Brnabičovej, že kosovskí Albánci "prišli z lesa".



Podľa Pacolliho je to "absolútne neprijateľné". "Inštitucionalizuje to rasizmus v Srbsku, ktorý podporuje vláda Any Brnabičovej, zrodená z ultranacionalistickej ideológie chorých ľudí," dodal Pacolli.



Server B92.net však poznamenal, že Brnabičová na stredajšej tlačovej konferencii nehovorila o Albáncoch vo všeobecnosti, ale o "ľuďoch, ktorí zastupujú Prištinu (úrady), o teroristoch medzi nimi, ktorí boli súdení v Haagu, ale nikdy neboli odsúdení len preto, že všetci svedkovia, ktorí mali proti ním svedčiť, boli zavraždení".