Srbsko chce, aby Rusko zohrávalo väčšiu úlohu v dialógu s Kosovom

Rozhovory medzi Srbskom a Kosovom o normalizácii vzájomných vzťahov, ktoré sprostredkuje EÚ, sa pozastavili, keď Kosovo minulý rok zaviedlo 100-percentnú daň na srbské výrobky.

Belehrad 17. apríla (TASR) - Srbsko sa snaží zabezpečiť, aby Rusko zohrávalo väčšiu úlohu v rozhovoroch s jeho bývalou provinciou Kosovom. To by podľa agentúry AP mohlo vyvolať ďalšie napätie vo vzťahoch tejto balkánskej krajiny so Západom.



Srbský minister Ivica Dačič v stredu po stretnutí so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v Moskve uviedol, že "Srbsko nemôže chrániť svoje vnútroštátne záujmy bez pomoci Ruskej federácie".



Dačič ďalej povedal, že Srbsko "neurobí nič bez konzultácie s Moskvou", a dodal, že Rusko je "najlepším priateľom" Srbska.



Rozhovory medzi Srbskom a Kosovom o normalizácii vzájomných vzťahov, ktoré sprostredkuje EÚ, sa pozastavili, keď Kosovo minulý rok zaviedlo 100-percentnú daň na srbské výrobky. Podľa Prištiny dané opatrenie zostane v platnosti, pokiaľ Belehrad neuzná suverenitu Kosova a neprestane mu brániť vo vstupe do medzinárodných organizácií. Belehrad pred obnovením dialógu žiada túto daň zrušiť.



Brusel považuje normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom za kľúčovú podmienku prípadného budúceho členstva oboch krajín v EÚ. Srbsko dlhodobo odmieta uznať nezávislosť Kosova, podobne ako Rusko či viaceré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska. Kosovskú nezávislosť naopak uznáva viac než 100 členských štátov OSN vrátane USA.