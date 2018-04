Srbsko dostalo od Lukašenka štyri stíhačky MiG-29

Bielorusko vopred avizovalo, že chce v roku 2018 poskytnúť Srbsku osem migov a dva raketové systémy Buk pod podmienkou, že Belehrad uhradí náklady za ich modernizáciu.

Belehrad 22. apríla (TASR) - Srbská armáda dostala od Bieloruska štyri viacúčelové stíhačky typu MiG-29. V rozhovore pre srbský denník Politika to v nedeľu uviedol srbský minister obrany Alexandar Vulin.



"Na základe dohody medzi srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom nám Bielorusko poskytlo stíhacie lietadlá a my sme mu za to vďační," povedal Vulin, ktorého slová citovala agentúra TASS.



Belehrad už vlani v októbri dostal od Ruska šesť stíhačiek MiG-29, ktoré podstúpia rozsiahlu modernizáciu. Srbsko tak podľa nedeľňajšieho Vulinovho vyjadrenia bude disponovať flotilou zloženou zo 14 stíhačiek.



Bielorusko vopred avizovalo, že chce v roku 2018 poskytnúť Srbsku osem migov a dva raketové systémy Buk pod podmienkou, že Belehrad uhradí náklady za ich modernizáciu.