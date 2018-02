Migrantov presťahovali z ulíc Belehradu do centier

V Srbsku uviazlo okolo 4000 migrantov, ktorí sa snažia dostať ďalej do bohatších štátov Európskej únie.

Belehrad 2. februára (TASR) - Srbské úrady premiestnili desiatky migrantov z ulíc hlavného mesta Belehrad do migračných centier. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP.



Úrady vo vyhlásení uviedli, že počas razie v piatok skoro ráno v srbskej metropole nedošlo k žiadnym incidentom. Video zverejnené srbskými médiami zachytávalo migrantov, ako vychádzajú zo spustnutej budovy a nastupujú do pristaveného autobusu.



V Srbsku uviazlo okolo 4000 migrantov, ktorí sa snažia dostať ďalej do bohatších štátov Európskej únie. Mnohí uviaznutí migranti sa za pomoci pašerákov pokúšajú ilegálne prekročiť hranice so susednými krajinami Chorvátsko a Maďarsko, členmi EÚ.