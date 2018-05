Polícia znemožnila míting V. Šešelja a jeho stúpencov vo Vojvodine

Míting sa mal uskutočniť vo výročný deň Šešeljovho vystúpenia v Chrtkovci, v ktorom 6. mája 1992 okrem iného vyhlásil, že v obci niet miesta pre Chorvátov.

Belehrad 6. mája (TASR) - Srbská polícia znemožnila v nedeľu plánovaný míting za účasti lídra Srbskej radikálnej strany, pre vojnové zločiny odsúdeného Vojislava Šešelja, ako aj okolo 200 jeho stúpencov.



Dejiskom zhromaždenia mala byť vojvodinská obec Chrtkovci, avšak početný kontingent mužov zákona zastavil potenciálnych účastníkov v obci Jarak, asi sedem kilometrov od plánovaného dejiska mítingu.



Práve tu došlo ku konfliktom medzi stúpencami SRS a priaznivcami opozičnej Liberálnodemokratickej strany (LDP), ktorí sa tu zhromaždili so zámerom prekaziť avizovanú akciu radikálov.



Informovali o tom srbské médiá a tlačová agentúra APA.



Podľa rovnakých zdrojov sa Vojislav Šešelj následne vrátil do Belehradu.



Míting sa mal uskutočniť vo výročný deň Šešeljovho vystúpenia v Chrtkovci, v ktorom 6. mája 1992 okrem iného vyhlásil, že v obci niet miesta pre Chorvátov, čo vyvolalo prenasledovanie príslušníkov chorvátskej entity v tejto, ako aj asi dvoch desiatkach ďalších obcí.



Srbský rezort vnútra zhromaždenie v uplynulých dňoch opakovane odmietol povoliť. Polícia obec obkľúčila už v sobotu a púšťala do nej výlučne tamojších obyvateľov.