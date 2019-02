Proti Vučičovi protestovali v Belehrade už po dvanásty raz

Organizátori demonštrácii proti Vučičovi nemajú priame politické väzby, no podporuje ich opozícia, s ktorou sa minulý týždeň dohodli na kontrakte, aby tak dosiahli splnenie svojich požiadaviek

Belehrad 23. februára (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v sobotu opäť do ulíc srbskej metropoly Belehrad, aby protestovali proti prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi. Demonštrácia sa v hlavnom meste konala už 12. sobotu po sebe, informuje agentúra DPA.



Demonštranti sa ako obvykle zhromaždili na belehradskom Študentskom námestí a pochodovali smerom k centrále srbskej štátnej televízie RTS. Volali po nových spravodlivých voľbách a protestovali tiež proti Vučičovmu obmedzovaniu médií.



Dav niesol napríklad aj transparent s heslom "1 z 5 miliónov", narážkou na Vučičovo decembrové vyhlásenie, že sa nepodvolí požiadavkám demonštrantov, ani keby ich bolo päť miliónov.



Organizátori demonštrácii proti Vučičovi nemajú priame politické väzby, no podporuje ich opozícia, s ktorou sa minulý týždeň dohodli na "kontrakte", aby tak dosiahli splnenie svojich požiadaviek, približuje DPA. Dodáva, že opoziční lídri zároveň minulý týždeň spustili bojkot parlamentu a mestských zastupiteľstiev, aby tak podporili demonštrantov.



Mnohí zo súčasných demonštrantov protestovali ešte v 90. rokoch proti bývalému srbskému prezidentovi Slobodanovi Miloševičovi a sú sklamaní z toho, ako málo sa od konca jeho vlády v krajine zmenilo.



Mnohých spomedzi starších demonštrantov hnevá aj samotný fakt, že práve úradujúci prezident Vučič bol v Miloševičovej vláde v rokoch 1998-2000 ministrom informácií, pričom v tomto období dochádzalo k najtvrdším zásahom proti médiám. Demonštranti však podľa DPA zároveň dostatočne nedôverujú ani opozícii, ktorá podľa nich spravila len málo v boji proti chudobe, korupcii a neefektívnosti v hospodárstve.



Bývalý srbský ultranacionalista Vučič dnes deklaruje, že chce reformovať Srbsko a priviesť ho do Európskej únie. Obvinenia opozície z obmedzovania demokratických slobôd odmieta.



Pokračujúca séria protestov proti jeho vláde sa začala 9. decembra po tom, ako opozičného politika Borka Stefanoviča v novembri zbili násilníci pred politickým mítingom v meste Kruševac.



Opozícia pripisuje vinu za túto udalosť spoločenskej atmosfére zastrašovania a násilia, ktorú podľa nej vyvoláva vládna koalícia vedená Vučičovou Srbskou pokrokovou stranou (SNS). Protivládne demonštrácie sa od uvedeného termínu konajú pravidelne v piatok a sobotu v Belehrade aj ďalších srbských mestách.