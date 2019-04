V Belehrade demonštrovali tisícky ľudí proti prezidentovi Vučičovi

Protest zorganizovala voľná koalícia 30 opozičných skupín, politických strán a aktivistov.

Belehrad 13. apríla (TASR) - Tisícky demonštrantov zaplnili v sobotu ústredné námestie srbského hlavného mesta Belehrad, pričom organizátori vyjadrili nádej, že pôjde o najväčšie zhromaždenie proti prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi za niekoľko uplynulých mesiacov. Informovala o tom stanica Slobodná Európa.



Protest zorganizovala voľná koalícia 30 opozičných skupín, politických strán a aktivistov. Na priebeh demonštrácie dozerali poriadkové sily. Protestujúci skandovali heslá ako "Vučič, odíď!" pričom na pódiu sa striedali rečníci s kritickými poznámkami k srbskému vedeniu.



"Pán prezident, ak sa má Srbsko vrátiť k svojej ústave, musíte spraviť to, čo žiadajú obyvatelia - odstúpiť," vyhlásil bývalý sudca najvyššieho súdu Zoran Ivoševič.



Podľa odhadov ministerstva vnútra sa na demonštrácii v Belehrade zišlo približne 7300 ľudí. O protestoch v iných srbských mestách neboli bezprostredne známe žiadne informácie.



Členovia Vučičovej konzervatívnej vlády sa medzitým zabarikádovali v budove parlamentu, tvrdiac, že sa pokúsili zabrániť násilnému prevzatiu moci "fašistami a násilníkmi".



Od vlaňajšieho decembra vychádzajú Srbi pravidelne do ulíc metropoly a iných miest na protest proti Vučičovmu "autokratickému" vládnutiu, narastajúcim reštrikciám tlače a ďalším problémom, ktoré sužujú túto balkánsku krajinu.



Demonštrácie vypukli po tom, ako ľavicového opozičného lídra Borka Stefanoviča brutálne zbili maskovaní útočníci. Vučič sa neskôr pokúsil protestné zhromaždenia zosmiešniť, tvrdiac, že predkladané požiadavky nesplní ani vtedy, ak by do ulíc srbských miest vyšlo "päť miliónov z vás".



Odvtedy sa demonštrácie konajú každú sobotu pod heslom "jeden z piatich miliónov". Hnev protestujúcich sa obrátil aj na verejnoprávne stanice RTS a RTV. V marci sa skupina demonštrantov vlámala do centrály RTS, pokúšajúc sa prečítať svoje požiadavky v priamom prenose, avšak polícia po potýčkach budovu zabezpečila.



Vučič sa ako dlhoročný nacionalista transformoval do proeurópskeho reformného politika, zatiaľ čo si udržiava dobré vzťahy aj s Ruskou federáciou ako tradičným spojencom Srbska. Na 19. apríla plánuje protidemonštráciu svojich stúpencov.