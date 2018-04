Za podporu IS a Džabhat Fath aš-Šám odsúdili v Srbsku sedem ľudí

Súd mužov odsúdil na sedem a pol až 11 rokov väzenia, a to na základe zákona z roku 2014, ktorý zakazuje srbským štátnym príslušníkom účasť v zahraničných konfliktoch.

Belehrad 4. apríla (TASR) - Špecializovaný súd pre organizovaný zločin, vojnové zločiny a terorizmus v Belehrade vymeral v stredu tresty väzenia siedmim srbským občanom moslimského vierovyznania usvedčeným z posielania peňazí teroristickým organizáciám Islamský štát (IS) a Džabhat Fath aš-Šám (známy predtým ako Front an-Nusra), ako aj z náboru bojovníkov do vojny v Sýrii.



Súd mužov odsúdil na sedem a pol až 11 rokov väzenia, a to na základe zákona z roku 2014, ktorý zakazuje srbským štátnym príslušníkom účasť v zahraničných konfliktoch.



Traja muži, ktorých dosiaľ nezadržali, boli odsúdení v neprítomnosti. Jeden z nich údajne zahynul v Sýrii, čo sa však oficiálne nepotvrdilo.



Podľa súdu táto skupina mužov pomohla najmenej 24 ľuďom zo Srbska a Európy pripojiť sa k IS a poskytla im aj výcvik.



Proti stredajšiemu verdiktu súdu prvej inštancie sa môžu odsúdení odvolať, uviedla agentúra DPA.



Na základe zmieneného zákona z roku 2014 srbské súdy poslali do väzenia niekoľko svojich občanov za účasť v konflikte na Ukrajine na strane proruských separatistov.