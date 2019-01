V Srbsku zadržali muža podozrivého z prípravy teroristického útoku

Zadržaným je 21-ročný Ali Alibašič. Podľa denníka Kurir ho polícia zastavila na ulici, aby preverila obsah jeho batoha. Našla v ňom strelnú zbraň so zameriavačom.

Belehrad/Moskva 16. januára (TASR) - Srbské médiá v stredu informovali, že v meste Novi Pazar bol zadržaný mladý muž, ktorý je podozrivý z prípravy teroristického útoku počas nadchádzajúcej návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Srbsku. S odvolaním sa na srbský denník Blic o tom informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Podľa niektorých tvrdení mladík mohol pripravovať útok aj na samotného Putina.



Zadržaným je 21-ročný Ali Alibašič. Podľa denníka Kurir ho polícia zastavila na ulici, aby preverila obsah jeho batoha. Našla v ňom strelnú zbraň so zameriavačom.



Pri prehliadke domu, v ktorom mladík býval, sa našli ďalšie zbrane, komponenty na výrobu bombových náloží, ako aj samotná výbušnina. Policajti tam zaistili i predmety so symbolikou džihádistickej organizácie Islamský štát a islamistickú propagandistickú literatúru.



Srbský spravodajský portál Informer citoval vyjadrenia anonymných bezpečnostných zdrojov, podľa ktorých sa mladík chystal spáchať svoj útok v deň Putinovho príchodu do Srbska. Zdroje však nespresnili, na základe čoho dospeli k tomuto tvrdeniu.



Putin do Belehradu pricestuje vo štvrtok. Srbské ministerstvo vnútra už vopred avizovalo, že prijme mimoriadne opatrenia na zaistenie jeho bezpečnosti. V niektorých častiach srbskej metropoly bude kvôli Putinovej návšteve obmedzená doprava.