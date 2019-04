V Srbsku zomrela Miloševičova vdova Mirjana Markovičová

Srbsko ju obvinilo zo zneužitia moci, bola tiež podozrivá z pašovania a politickej vraždy.

Belehrad 14. apríla (TASR) - Mirjana Markovičová, vdova po bývalom srbskom prezidentovi Slobodanovi Miloševičovi, zomrela v nedeľu vo veku 76 rokov. Podľa tlačovej agentúry AP, ktorá sa odvoláva na srbskú verejnoprávnu stanicu RTS, Markovičová zomrela v nemocnici v Rusku. Príčina jej úmrtia nebola špecifikovaná.



Markovičová pôsobila počas vlády svojho manžela v stranách Liga komunistov - Hnutie za Juhosláviu (SK-PJ) a Juhoslovanská ľavica (JUL), pričom bola všeobecne považovaná za zákulisnú silu s veľkým vplyvom na Miloševiča. Po jeho zvrhnutí počas ľudového povstania a vydaní na stíhanie do Haagu, Markovičová v roku 2003 utiekla do Ruska.



Srbsko ju obvinilo zo zneužitia moci, bola tiež podozrivá z pašovania a politickej vraždy. V roku 2008 udelilo Rusko Markovičovej i jej synovi Markovi Miloševičovi politický azyl po tom, ako Belehrad vydal na oboch medzinárodný zatykač.



Miloševič, ktorý sa stal prezidentom Srbska ešte v rámci bývalej Juhoslávie v roku 1989 a pri moci zotrval do roku 2000, zomrel v haagskej väzenskej cele v roku 2006 počas súdneho procesu, v ktorom čelil obvineniam z genocídy, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v súvislosti s balkánskymi vojnami.



Markovičová a Miloševič sa spoznali ako tínedžeri na strednej škole v roku 1958 a rýchlo sa stali navzájom veľmi blízkymi, dopĺňa stanica BBC. Zosobášení boli 35 rokov a až do Miloševičovho vydania do Haagu tvorili nerozlučnú dvojicu. Markovičová mala nešťastné detstvo a jej matka bojovala v druhej svetovej vojne ako partizánka.