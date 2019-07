Srbský prezident ocenil Putina za posilňovanie srbskej armády

Susedné Rumunsko v piatok ruskú zásielku obrnených vozidiel do Srbska zablokovalo, keď jej neudelilo povolenie na tranzit po Dunaji.

Belehrad 29. júla (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič sa v pondelok poďakoval svojmu ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi za dary v podobe tankov a iných obrnených vozidiel v čase, keď sa Západ obáva, že posilňovanie srbskej armády môže ohroziť krehký mier na západnom Balkáne. Informovali o tom agentúra AP a spravodajský server B92.



"Je teraz v móde, hovoriť zle o Putinovi, avšak ja budem staromódny a poviem: 'Ďakujem Vám prezident Putin'. Neplatili sme za ne (obrnené vozidlá). Dostali sme ich do daru a je dôležité, aby to naši občania vedeli," zdôraznil Vučič počas prehliadky desiatich obrnených obojživelných prieskumných vozidiel typu BRDM-2, ktoré Srbsku prednedávnom darovala Moskva.



Susedné Rumunsko v piatok ruskú zásielku obrnených vozidiel do Srbska zablokovalo, keď jej neudelilo povolenie na tranzit po Dunaji. Bukurešť tento krok obhajovala odkazom na medzinárodné sankcie, ktorým Rusko čelí pre konflikt na Ukrajine.



Moskva nakoniec vojenskú techniku do Srbska dopravila pomocou nákladných lietadiel, píše AP.



Ako uviedol server B92, Srbsko by malo podľa Vučičových slov do konca roka od Ruska dostať ešte viacúčelové bojové vrtuľníky Mi-35 a Mi-17, ako aj ďalšie obrnené prieskumné vozidlá a tanky T-72.