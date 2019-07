Srbský prezident označil rezignáciu kosovského premiéra za trik

Haradinaj v piatok oznámil, že odstupuje z funkcie predsedu vlády, aby sa po predvolaní dostavil na tribunál pre vojnové zločiny v Kosove ako radový občan.

Belehrad 20. júla (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič označil v sobotu rezignáciu kosovského premiéra Ramusha Haradinaja za "politický trik", ktorý by mohol ešte viac zbrzdiť už uviaznuté rozhovory medzi Belehradom a Prištinou. Informovala o tom agentúra AFP.



Haradinaj v piatok oznámil, že odstupuje z funkcie predsedu vlády, aby sa po predvolaní dostavil na tribunál pre vojnové zločiny v Kosove ako "radový občan".



Vučič však vyhlásil, že ide o "politický trik, ktorým chce získať väčšiu popularitu, poraziť svojich politických oponentov" pred predčasnými kosovskými voľbami, ktoré by mohli byť vyhlásené na september alebo október.



"Obávame sa, že politický vývoj v Kosove smeruje k ďalšiemu odsunutiu dialógu medzi Belehradom a Prištinou," dodal srbský líder v televíznom vystúpení.



Kosovský prezident Hashim Thaci by mohol po konzultácii s Haradinajovou vládnou koalíciou poveriť iného politika vytvorením to novej vlády, ak sa to však neporadí, musí vyhlásiť nové voľby. Haradinaj uviedol, že v takom prípade by kandidoval s cieľom získať nový mandát.



Haradinaj, ktorý bol počas vojny v Kosove veliteľom Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK), dostal predvolanie pred osobitný súd pre Kosovo, vytvorený v roku 2015 s cieľom stíhať bojovníkov UČK podozrivých z vojnových zločinov počas vojny v Kosove v rokoch 1998-99. Dočasný súd, s ktorého vznikom Priština súhlasila po tlaku USA a EÚ, je súčasťou kosovského justičného systému, sídli však v holandskom Haagu a má zahraničný personál.



Haradinaj uviedol, že pred tento súd má predstúpiť na vypočúvanie ako podozrivý. "Nie som obvinený," zdôraznil v piatok pred novinármi.



Thaci uviedol, že predvolaní boli aj ďalší bývalí predstavitelia UČK vrátane jeho poradcu Bislima Zyrapiho, ktorý bol šéfom štábu tejto organizácie. Niekdajší hovorca UČK a expredseda parlamentu Jakup Krasniqi v sobotu na sociálnej sieti napísal, že tiež patrí k predvolaným.