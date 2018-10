Srbský prezident pricestoval do Moskvy, v utorok sa stretne s Putinom

Svoj zámer odcestovať do Moskvy a rokovať tam s Putinom oznámil Vučič v sobotu v reakcii na prítomnosť asi 60 príslušníkov kosovského policajného útvaru osobitého určenia na severe Kosova.

Moskva 1. októbra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič pricestoval v pondelok do Moskvy, kde sa v utorok stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. S odvolaním sa na zdroje na srbskom veľvyslanectve v Moskve o tom informovala agentúra TASS.



Svoj zámer odcestovať do Moskvy a rokovať tam s Putinom oznámil Vučič v sobotu v reakcii na prítomnosť asi 60 príslušníkov kosovského policajného útvaru osobitého určenia na severe Kosova, kde zabezpečovali krátku návštevu kosovského prezidenta Hashima Thaciho na hrádzi jazera Gazivode.



Vučič kvôli tomu v sobotu uviedol armádu do stavu najvyššej bojovej pohotovosti. Minister vnútra Nebojša Stefanovič učinil to isté v prípade srbskej polície.



Vučič o spomínanom incidente informoval aj generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, dodala agentúra TASS. Najnovší vývoj vo vzťahoch medzi Srbskom a Kosovom.



Vučič v sobotu spresnil, že s Putinom budú "hovoriť o všetkých otázkach dôležitých pre Srbsko" a "o všetkom, čo sa deje."



"Budeme ho prosiť o podporu na všetkých medzinárodných fórach, budeme prosiť o jeho radu. O tom niet nijakých pochybností," vysvetlil Vučič.



Na otázku novinárov, či bude - podobne ako svojho času sýrsky prezident Bašár Asad - žiadať Rusko a vojenskú pomoc, Vučič odpovedal, že urobí všetko pre to, aby v regióne zachoval mier.