Prezident Srí Lanky ignoruje výzvy na zvolanie parlamentu

Situácia v tejto juhoázijskej krajine je vyhrotená od piatka, keď Siriséna odvolal z funkcie premiéra Ranila Vikramasingha a na jeho miesto dosadil jeho oponenta Mahindu Rádžapaksu.

Kolombo 29. októbra (TASR) - Srílanský prezident Maithrípála Siriséna uviedol v pondelok do úradu časť novej srílanskej vlády. Rozhodol sa tak aj napriek upozorneniam predsedu parlamentu, podľa ktorého v krajine hrozí "krviprelievanie", ak sa okamžite nezídu poslanci parlamentu a nepokúsia sa vyriešiť prehlbujúcu politickú krízu. Informovala o tom agentúra AP.



Situácia v tejto juhoázijskej krajine je vyhrotená od piatka, keď Siriséna odvolal z funkcie premiéra Ranila Vikramasingha a na jeho miesto dosadil jeho oponenta Mahindu Rádžapaksu, niekdajšieho srílanského premiéra a neskoršie i prezidenta.



Len niekoľko hodín pred predsedom parlamentu Karu Džajasurijom sa obdobne vyjadril aj samotný zosadený Vikramasinghe žiadajúc o zasadnutie parlamentu, pričom sa odvolával na to, že v zákonodarnom zbore stále disponuje väčšinou mandátov. "Parlament môže rozhodnúť, kto má väčšinu. My všetci to musíme prijať... Teraz tu máme vákuum a ústavnú krízu. Preto žiadame, aby bol zvolaný parlament," povedal.



Siriséna len v sobotu odročil rokovanie parlamentu. Urobil tak podľa AP zjavne pre to, aby doprial Rádžapaksovi potrebný čas na získanie podpory poslancov, dostatočnej na to, aby prežil hlasovanie o dôvere. Rozhodnutia prezidenta Sirisénu spustili v krajine boj o moc a viacerí pozorovatelia sa domnievajú, že i ústavnú krízu.



V krajine došlo cez víkend aj k násilnostiam - dvaja ľudia prišli o život a jeden bol zranený. Ide o obete streľby, ktorá sa odohrala v nedeľu pred budovou ministerstva pre ropný priemysel. Šéf tohto rezortu Ardžuna Ranatunga, ktorého v pondelok v súvislosti s incidentom zatkli, uviedol, že streľbu spustil jeden z jeho osobných strážcov. Strieľať podľa ministrových slov začal preto, že stúpenci novovymenovaného premiéra Rádžapaksu ho obťažovali a odmietali vpustiť do budovy ministerstva. Zmieneného strážcu zatkli ešte v nedeľu.



Dianie na Srí Lanke s obavami sledujú aj v Spojených štátoch, uviedla hovorkyňa rezortu diplomacie USA Heather Nauertová a dodala, že Washington prezidenta Sirisénu žiada o zvolanie parlamentu.



Samotný Siriséna uviedol, že Vikramasingha z úradu premiéra odvolal pre to, že jeden z ministrov jeho vlády bol údajne zapletený do prípravy atentátu voči nemu samotnému. Podrobnosti tohto údajného sprisahania však prezident nepriblížil. Polícia správy o chystanom atentáte na prezidenta preveruje, doposiaľ však nikoho nezatkla.