Týždeň po útokoch na Srí Lanke zatkli desiatky ďalších podozrivých

Kolombo 28. apríla (TASR) - Polícia na Srí Lanke zatkla v nedeľu ďalších 48 podozrivých osôb v rámci vyšetrovania samovražedných bombových útokov spred jedného týždňa. Srílanský premiér Ranil Vikramasinghe oznámil, že zaistené boli aj ďalšie zbrane a výbušniny, informovala tlačová agentúra DPA.



V súvislosti s útokmi z Veľkonočnej nedele, ktorých terčmi boli kostoly a hotely, polícia už predtým zatkla viac než 70 podozrivých. Jednou z najnovšie zadržaných osôb je muž, ktorého dvaja bratia boli medzi samovražednými útočníkmi. Podľa údajov polície mal pri sebe dva meče. Otec týchto troch bratov je bohatým obchodníkom s koreninami. Na Veľkonočnú nedeľu sa vyhodila do vzduchu aj manželka jedného z trojice súrodencov, a to v dome na predmestí Kolomba.



Po tom, ako pri policajnom zásahu na východnom pobreží Srí Lanky v noci na sobotu odpálili svoje samovražedné vesty najmenej traja ďalší útočníci, polícia identifikovala dve preživšie osoby ako manželku a štvorročnú dcéru údajného organizátora útokov z predošlej nedele, radikálneho moslimského kazateľa Zahrána Hašíma. Jeho otec a dvaja bratia boli medzi celkove 15 mŕtvymi.



Samotný Haším bol podľa piatkového vyhlásenia srílanského prezidenta Maithrípálu Sirisénu usmrtený už počas útokov z minulej nedele.



Haším je považovaný za zakladateľa moslimsko-extrémistickej skupiny Národné monoteistické spoločenstvo (NTJ), ktorému sírlanská vláda pripísala zodpovednosť za tieto útoky. K odpáleniu bômb sa však hlási teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Pri veľkonočných útokoch na Srí Lanke, ktoré spáchalo deväť samovražedných atentátnikov, zahynulo vyše 250 ľudí mnohých detí a najmenej 40 cudzincov.