Srí Lanka vyhostila 600 cudzincov, tretina z nich sú islamskí duchovní

Tento krok srílanskej vlády súvisí s veľkonočnými útokmi na hotely a kostoly, pri ktorých zahynulo 257 ľudí.

Kolombo 5. mája (TASR) - Srí Lanka vyhostila z krajiny viac než 600 cudzincov vrátane približne 200 islamských duchovných. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ministra vnútra Vadžiru Abejvardenu.



Tento krok srílanskej vlády súvisí s veľkonočnými útokmi na hotely a kostoly, pri ktorých zahynulo 257 ľudí. Vláda z nich totiž viní miestnu džihádistickú skupinu Národné monoteistické spoločenstvo (NTJ).



Klerici síce prišli do krajiny legálne, avšak platnosť ich víz už vypršala. V súvislosti so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami po útokoch dostali pokutu a následne boli nútení krajinu opustiť, vysvetlil minister vnútra.



"Po zvážení aktuálnej situácie v krajine sme prehodnotili vízový systém a rozhodli sme sa sprísniť vízové podmienky pre náboženských učiteľov," povedal Abejvardena.



Vláda sa totiž obáva, že duchovní by sa mohli podieľať na radikalizácii miestnych obyvateľov a došlo by k ďalším útokom, píše AFP.



Vodcom útokov počas Veľkonočnej nedele, pri ktorých zahynulo 257 ľudí a 500 sa zranilo, bol jeden miestny duchovný. Je o ňom známe, že odcestoval do Indie, aby nadviazal kontakty s miestnymi džihádistami.



Minister vnútra vo svojom stanovisku neuviedol národnosti vyhostených duchovných, no podľa informácií polície medzi nimi boli občania Bangladéša, Indie, Maldív a Pakistanu.



Srí Lanka po útokoch vyhlásila výnimočný stav a armádu a políciu poverila rozsiahlymi právomocami zatýkať podozrivých. Bezpečnostné zložky vykonávajú domové prehliadky v celej krajine a hľadajú výbušniny ako i propagandistické materiály Islamského štátu (IS).