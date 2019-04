Srílanskí ministri dostali varovanie pred možnými ďalšími útokmi

Minister zdravotníctva Rádžitha Sénárathna uviedol, že on a ďalší siedmi ministri boli identifikovaní ako terče možných dodatočných samovražedných útokov.

Kolombo 30. apríla (TASR) - Členovia srílanskej vlády dostali od spravodajských služieb informáciu, že skupina stojaca za bombovými útokmi z Veľkonočnej nedele môže v tejto ostrovnej krajine zaútočiť znova. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Minister zdravotníctva Rádžitha Sénárathna uviedol, že on a ďalší siedmi ministri boli identifikovaní ako terče možných dodatočných samovražedných útokov. Predstavitelia spravodajských služieb ho konkrétne varovali, aby zostával doma v nedeľu a pondelok, keďže vtedy hrozí ďalší útok zo strany predmetnej moslimsko-extrémistickej skupiny napojenej na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS).



Pri koordinovaných útokoch na kostoly a hotely na Srí Lanke, ktoré spáchalo na Veľkonočnú nedeľu deväť samovražedných atentátnikov, zahynulo vyše 250 ľudí vrátane mnohých detí a najmenej 40 cudzincov. K odpáleniu bômb sa hlási IS, srílanská vláda však pripisuje zodpovednosť za tieto činy miestnej skupine Národné monoteistické spoločenstvo (NTJ).



Bezpečnostné zložky po týchto útokoch zadržali už desiatky podozrivých a v objektoch slúžiacich údajne radikálom zhabali materiál na výrobu bômb. Predstavitelia varovali, že ďalší podozriví sú stále na slobode.