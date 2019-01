Sťahovanie amerických síl zo Sýrie sa zatiaľ týka vojenského nákladu

Vplyvná kurdská politička Ilham Ahmadová pre agentúru AP povedala, že Kurdi vedia o začatí sťahovania amerických síl zo Sýrie, a označila to za rozhodnutie Ameriky.

Damask 11. januára (TASR) - Žiadni americkí vojaci sa ešte zo Sýrie nestiahli, ale z krajiny bol odvezený určitý vojenský náklad, informoval v piatok tlačovú agentúru AP nemenovaný predstaviteľ armády USA.



Podľa neho je odsun vojenského vybavenia súčasťou začiatku zámerného sťahovania síl zo Sýrie, kde s koalíciou sýrskych kurdských a arabských bojovníkov pôsobilo približne 2000 amerických vojakov. Ich spoločným cieľom bola porážka zvyškov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Predstaviteľ poskytol vyjadrenia pod podmienkou zachovania anonymity, pretože podrobnosti sťahovania ešte neboli zverejnené.



Neuviedol ani žiadne počty, ale zdôraznil, že odsun vybavenia už prebieha a že do Sýrie prišiel nešpecifikovaný počet ďalších amerických vojakov, ktorí majú pomáhať pri procese sťahovania síl. Medzi týmito vojakmi sú aj takí, ktorí majú zaručovať bezpečnosť.



Vplyvná kurdská politička Ilham Ahmadová pre agentúru AP povedala, že Kurdi vedia o začatí sťahovania amerických síl zo Sýrie, a označila to za "rozhodnutie Ameriky".



Ahmadová je jedným z lídrov Sýrskych demokratických síl (SDF) v severovýchodnej Sýrii, podporovaných Spojenými štátmi.



Ahmadová zdôraznila, že Američania majú právo robiť rozhodnutia, ktoré sú v záujme bezpečnosti ich krajiny a v ich národnom záujme.



Upozornila však, že "musí byť zaručená" ochrana mieru a stability v tých oblastiach, z ktorých sa Američania sťahujú. To znamená, že treba skoncovať aj s vyhrážkami Turecka voči Kurdom a úplne zlikvidovať organizáciu Islamský štát i jej spiace bunky, doplnila Ahmadová.



S agentúrou AP sa rozprávala v piatok niekoľko hodín po tom, čo americký predstaviteľ vyhlásil, že proces sťahovania amerických vojakov zo Sýrie sa už začal.