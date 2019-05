Staronový premiér Indie N. Módí predstavil svoj nový tím

V 24-člennej vláde je aj Nirmala Sitharamanová, ktorá v Módího prvom kabinete zastávala funkciu ministerky obrany, ale teraz bude viesť rezort financií.

Naí Dillí 31. mája (TASR) - Staronový indický premiér Naréndra Módí v piatok v Naí Dillí predstavil svoju novú vládu, pričom významný post ministra vnútra zveril predsedovi nacionalistickej Indickej ľudovej strany (BJP) Amitovi Šáhovi.



V 24-člennej vláde je aj Nirmala Sitharamanová, ktorá v Módího prvom kabinete zastávala funkciu ministerky obrany, ale teraz bude viesť rezort financií.



Agentúra AP označila za prekvapujúce, že za ministra zahraničných vecí bol vymenovaný bývalý veľvyslanec Indie v USA a Číne Subrahmánjam Džajšankar.



AP vyslovila predpoklad, že jedným z prvých krokov novej vlády môže byť zrušenie vykonávacieho predpisu článku ústavy, týkajúceho sa regiónu Kašmír, o ktorý sa India sporí s Pakistanom. Módí sa tu podľa AP môže pokúsiť uplatniť model, aký na Západnom brehu používa Izrael budovaním židovských osád v prevažne palestínskom prostredí. "Chcú, aby hinduisti v (Kašmírskom) údolí oslabili väčšinových moslimov," vysvetlila vplyvná indická politická komentátorka Aratí Radhika Džerathová.



Takýto krok by mohol viesť k vystupňovaniu násilia voči moslimom na celoštátnej úrovni, ktorého vzostup ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch zaznamenala už počas prvého funkčného obdobia Módího. Vtedy sa zintenzívnil aj konflikt v Kašmíre, kde sa k hnutiu odporu pridali noví aktivisti a zrážky medzi povstalcami a vojakmi boli prakticky na dennom poriadku.



BJP získala v májových voľbách 303 z celkového počtu 543 kresiel v dolnej komore parlamentu. Indický národný kongres (INC), ktorý dominoval indickej politike celé desaťročia po tom, ako krajina získala nezávislosť od Spojeného kráľovstva, obsadil len 52 mandátov.



Módí zložil premiérsky sľub vo štvrtok. Ako pripomenula agentúra AP, počas svojho v poradí už druhého premiérskeho mandátu naňho čaká mnoho výziev vrátane spomaľujúcej sa ekonomiky, vysokej miery nezamestnanosti a nízkych výkupných cien poľnohospodárskych produktov produkcie, čo má negatívny vplyv na život pestovateľov a chovateľov.



Indické médiá informovali, že cieľom Módího prvej zahraničnej návštevy po nástupe do funkcie bude Malajzia, kam zavíta 7.-8. júna.