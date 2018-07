Starosta Astany: Chceme byť globálnym mestom na Hodvábnej ceste

Očakáva sa, že do roku 2050 bude okolo 70 percent obyvateľov Kazachstanu žiť v mestách, uviedol Isekešev.

Astana 15. júla (TASR) - Svet prechádza od ekonomickej moci štátu ku koncentrácii a posilňovaniu moci v rukách jednotlivých miest. Dokazujú to mnohé výskumy, najväčší trend v súčasnosti predstavuje urbanizácia a moc megapolisov. Konštatoval to starosta Astany Aset Isekešev v príhovore na I. Medzinárodnom fóre starostov miest Hodvábnej cesty, konanom začiatkom júla v rámci osláv 20. výročia presťahovania hlavného mesta Kazachstanu z Almaty do Astany a pri príležitosti slávnostného otvorenia Medzinárodného finančného centra Astana (AIFC).



Isekešev s odvolaním sa na názor mnohých vedcov a expertov povedal, že "o 50 rokov bude namiesto 218 krajín 600 miest". Starosta Astany potom prízvukoval: "Mestá sú budúcnosťou ľudstva. Sieť globálnych miest sa stane ekonomickou a politickou kostrou nového sveta. Práve veľké mestá sa stanú driverom rastu ekonomiky."



Očakáva sa, že do roku 2050 bude okolo 70 percent obyvateľov Kazachstanu žiť v mestách, uviedol Isekešev. "Na to, aby sme sa udržali v trende, budeme musieť zabezpečiť vysokú kvalitu života v našom meste. Musíme všetko urobiť tak, aby ľudia dali prednosť životu a práci v našich mestách preto, lebo pracovať v nich, robiť biznis, bude bezpečné a pohodlné," povedal.



"Vidíme, že v celom svete vznikajú také mestá," pokračoval. Dostávajú rôzne názvy - megamesto, globálne mesto, Greenfield cities, new global cities. Stávajú sa v istom zmysle kotvou pre celý región, nielen pre svoju krajinu. Ako príklad Isekešev uviedol Dubaj na Blízkom východe či Singapur v juhovýchodnej Ázii. Označil ich za centrá inovácií, financií, zdravotníctva, vzdelávania, obchodu a turistického ruchu. "Udávajú tón v architektúre, v štandardoch, v ekonomike a v politike."



"Preto si kladieme cieľ stať sa globálnym mestom na Hodvábnej ceste v samom srdci Euroázie," zdôraznil.



V hlavnom meste Kazachstanu je desať parkov s rozlohou 400 hektárov, štyri bulváry s rozlohou 30 hektárov, 90 parčíkov s celkovou rozlohou 132 hektárov a buduje sa 60 športových objektov.



Hlavnou úlohou orgánov mesta bude zaistiť sústavné zlepšovanie kvality a dostupnosti všeobecného blaha pre obyvateľov - od čistej vody až po bezpečnosť.



V programe I. Medzinárodného fóra starostov miest Hodvábnej cesty, ktoré sa konalo 2.-3. júla, boli panelové diskusie, workshopy na témy ako investície do inteligentných miest (smart cities), perspektívy regionálnej integrácie a vzájomnej činnosti v obchode medzi krajinami Hodvábnej cesty, ženy - líderky na Hodvábnej ceste, výzvy digitálnej ekonomiky - kybernetická bezpečnosť, integrácia univerzít medzi krajinami na Hodvábnej ceste s cieľom realizovať projekt Jeden pás, jedna cesta a ďalšie.