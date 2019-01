Starosta Londýna vyzval Mayovú, aby prestala uvažovať o brexite

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu drvivou väčšinou hlasov (202:432) odmietli dohodu o odchode Británie z EÚ, ktorú s Bruselom vyrokovala vláda premiérky Theresy Mayovej.

Londýn 15. januára (TASR) - Starosta britskej metropoly Londýn Sadiq Khan uviedol, že výsledok utorňajšieho hlasovania britských poslancov jasne naznačuje, že Británia by mala od brexitu upustiť. Informovala o tom televízia Sky News.



"Je absolútne nevyhnutné, aby premiérka okamžite prestala navždy uvažovať o odchode (Británie) bez dohody a zrušila článok 50," Lisabonskej zmluvy, ktorého aktiváciou sa začal proces odchodu krajiny z EÚ, uviedol po hlasovaní poslancov Sadiq Khan.



Podobný názor na výsledok utorňajšieho hlasovania má aj škótska premiérka Nicola Sturgeonová.



"Ide o historickú porážku premiérky, pričom bolo celé mesiace jasné, čo sa stane. Je čas zastaviť hodiny článku 50 a vrátiť záležitosť voličom," napísala na Twitteri Sturgeonová stým, že Škótsko v referende o odchode Británie z EÚ v roku 2016 hlasovalo proti.



Dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen označil na Twitteri výsledok utorňajšieho hlasovania v Dolnej snemovni britského parlamentu za veľmi nešťastný pre brexit. Dodal tiež, že Británia sa "o krok priblížila k chaotickému odchodu bez dohody".



Český minister vnútra Jan Hamáček výsledok hlasovania v britskom parlamente očakával.



"Výsledok hlasovania sa dal čakať. ČR je pripravená na všetky alternatívy, vrátane tvrdého brexitu," napísal na Twitteri Hamáček. Dodal, že vo štvrtok bude rokovať so zástupcami českých parlamentných strán, ako včas prijať zákon, ktorý by riešil postavenie britských občanov v ČR.