Starosta New Yorku chce zakázať výstavbu presklených mrakodrapov

Je to súčasť jeho úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov v celom meste o 30 percent.

New York 23. apríla (TASR) - Starosta New Yorku Bill de Blasio plánuje predložiť návrh zákona zakazujúci výstavbu nových presklených mrakodrapov. Je to súčasť jeho úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov v celom meste o 30 percent, napísala v utorok agentúra AP.



Demokratický starosta v pondelok pri oznamovaní svojho programu Zelený nový údel (Green New Deal) vysvetlil, že fasády mrakodrapov celé zo skla sú "neuveriteľne neefektívne", pretože cez sklo uniká veľké množstvo energie. De Blasio upozornil, že budovy sú hlavným zdrojom emisií skleníkových plynov v New Yorku.



Podľa slov starostu bude návrh zákona tiež vyžadovať, aby boli existujúce presklené budovy vylepšené tak, že budú spĺňať nové, prísnejšie smernice týkajúce sa uhlíkových emisií.



Do starostovho programu Zelený nový údel je zahrnutý aj plán vykonávať všetky funkcie mesta pomocou čistých zdrojov elektriny či povinne recyklovať organické látky a postupne ukončovať nákup jednorazových plastových nádob či obalov na potraviny mestom.