Starostu Gdanska bodol útočník počas charitatívnej akcie

Gdansk 14. januára (TASR) - Starosta poľského mesta Gdansk Pawel Adamowicz sa podrobil päťhodinovej operácii po tom, ako ho v nedeľu večer dobodal počas vyvrcholenia charitatívnej zbierky trestne stíhaný miestny občan.



"Pacient je nažive, ale je vo veľmi vážnom stave," cituje v pondelok agentúra AP doktora Tomasza Stefaniaka z Lekárskej univerzity v Gdansku.



Adamowicz podľa neho utrpel zranenie srdca a brucha. O tom, či prežije, rozhodnú "ďalšie hodiny". Stefaniak vyzval Poliakov, aby sa za starostu modlili a mysleli naňho.



Poľské médiá uviedli, že počas operácie prišlo do nemocnice viacero politikov a gdanský arcibiskup Slawoj Leszek Glodž.



Predtým, ako 53-ročného Adamowicza previezli do nemocnice, museli ho zdravotníci na mieste oživovať.



K útoku došlo okolo 20.00 h počas záverečného večera charitatívnej akcie Veľký orchester vianočnej pomoci (WOŚP). Ide o nadáciu, ktorá od roku 1993 vyberá peniaze na nákup zdravotníckych zariadení určených predovšetkým deťom.



Na videozázname útoku, ktorý bol zverejnený na portáli YouTube, je vidieť, ako muž po útoku na starostu schytí mikrofón a hovorí, že za predchádzajúcej vlády Občianskej platformy (PO) bol nespravodlivo odsúdený a mučený. "Preto Adamowicz zomrie," povedal útočník.



Občianska platforma, ktorej bol Adamowicz do roku 2015 členom, podporila jeho opätovné zvolenie vo vlaňajších komunálnych voľbách.



Hovorca polície v Gdansku uviedol, že zadržaný muž je 27-ročný obyvateľ mesta a priamo k pódiu sa dostal vďaka tomu, že sa vydával za novinára. Podľa poľských médií bol odsúdený na viac ako päť rokov väzenia za štyri ozbrojené útoky na banky v Gdansku.



Poľskí politici udalosť v Gdansku odsúdili.



"Útok na život a zdravie starostu mesta Gdansk treba rozhodne odsúdiť," uviedol na Twitteri poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Minister vnútra Joachim Brudziňski označil útok za "nepochopiteľný barbarský čin".



Predseda Európskej rady Donald Tusk, bývalý poľský premiér, ktorý spoluzakladal PO a pochádza z Gdanska, na Twitteri napísal: "Všetci sa modlime za starostu Adamowicza. Pawel, sme s tebou."



Adamowicz je starostom mesta Gdansk od roku 1998. Vlani v novembri bol do tejto funkcie zvolený už šiestykrát. V 80. rokoch pôsobil v radoch odborového zväzu Solidarita, ktorý vznikol v gdanských lodeniciach a viedol ho Lech Walesa. Ako starosta podporuje práva komunity LGBT a toleranciu voči menšinám. Minulý rok sa ako jeden z mála poľských starostov zúčastnil pochodu gay pride. Vyjadril tiež solidaritu so židovskou komunitou po vlaňajšom vandalskom útoku na mestskú synagógu.



Ako na svojej stránke píše Český rozhlas, časť konzervatívnej pravice aj katolíckej cirkvi charitu WOŚP bojkotuje. Vadia im liberálne postoje jedného z jej zakladateľov Jerzyho Owsiaka. Do roku 2016 podporovali charitatívne akcie nadácie aj úrady, armáda a verejnoprávne médiá, od nasledujúceho roku ju však zrušili.