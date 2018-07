Štát musí zaplatiť za obete katastrofy trajektu Sewol, rozhodol súd

Potápač skáče do vody počas pátracej operácie po nezvestných pasažieroch potopeného trajektu Sewol vo vodách južného pobrežia pri juhokórejskom meste Jindo 24. apríla 2014, archívna snímka.

Vyšetrovatelia tvrdia, že osobné plavidlo Sewol vyrobené v roku 1994 v Japonsku malo konštrukčné chyby a v čase havárie bolo preťažené a pohybovalo sa príliš rýchlo.

Soul 19. júla (TASR) - Juhokórejský súd vo štvrtok rozhodol, že vláda musí zaplatiť odškodné za obete katastrofy trajektu Sewol. Ide o prvý prípad, keď súd priznal štátu vinu za smrť osôb. Sewol sa potopil v apríli 2014, pri incidente zahynulo 304 ľudí, väčšinou školákov, informuje stanica BBC.



Niekoľkí príbuzní obetí už predtým ponuku na odškodné odmietli, trvajúc na tom, že sa musí najskôr preukázať zodpovednosť štátu. "Súd nariadil odškodniť žalujúcu stranu, keďže zanedbanie povinností štátu a spoločnosti Cheonghaejin Marine vyústilo do incidentu," oznámil sudca, ktorého cituje agentúra Jonhap.



Súd priznal odškodné vo výške 200 miliónov juhokórejských wonov (152.000 eur) za každého pasažiera, ktorý prišiel o život. Rodičia študentov, ktorí zahynuli pri tejto tragédii, dostanú od štátu ďalších 40 miliónov wonov (30.000 eur). Súrodenci a starí rodičia obetí dostanú nižšie čiastky.



Sewol sa prevrhol 16. apríla 2014 pri ostrove Čedžu. Vláda o rok nato ponúkla odškodné 353.000 eur za každého z takmer 250 utopených študentov. Mnoho z dotknutých rodín však to odmietlo, pretože by sa zastavilo vyšetrovanie prípadu.



Tragédia šokovala krajinu, pričom veľká časť verejného pobúrenia ohľadom slabých bezpečnostných noriem a záchranných prác smerovala práve na vládu v Soule.



Kapitána trajektu I Čun-soka uväznili na 36 rokov za hrubú nedbalosť. Vrak plavidla vytiahli z mora vlani v marci, pričom úrady zožali ostrú kritiku po tom, ako mylne informovali, že objavili ľudské pozostatky.



Celkovo 325 juhokórejských stredoškolákov vo veku 16-17 rokov bolo v inkriminovanom čase na ceste na ostrov Čedžu, kde mali absolvovať školský výlet. Potopenie trajektu prežilo iba 70 z nich; väčšinou tých, ktorí poslúchli príkazy, aby v čase, keď sa plavidlo nakláňalo, zostali na svojom mieste.