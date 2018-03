Státisíce tínedžerov v USA odsúdili strelné zbrane

Išlo o jeden z najväčších protestov mládeže od obdobia vietnamskej vojny.

Washington 24. marca (TASR) - Státisíce amerických tínedžerov a ich podporovateľov zareagovali na výzvu študentov, ktorí prežili strelecký útok zo 14. februára na strednej škole vo floridskom Parklande, a v sobotu sa zhromaždili v hlavnom meste Washington, ale aj v mnohých ďalších mestách po celých USA, aby takýmto nátlakom presadili prísnejšiu kontrolu strelných zbraní v krajine. Išlo o jeden z najväčších protestov mládeže od obdobia vietnamskej vojny, informovala tlačová agentúra AP.



"Ak sa dobre započúvate, môžete počuť, ako sa ľudia pri moci trasú," vyhlásil David Hogg, ktorý prežil útok v Parklande a stal sa z neho jeden zo študentských lídrov hnutia.



Prehovoril pred burácajúcim davom demonštrantov vo Washingtone na zhromaždení s názvom Pochod za naše životy.



Varoval: "Zbavíme sa týchto štátnych zamestnancov, ktorí sa starajú iba o zbrojársku lobby!"



Státisíce protestujúcich zaplnili ulicu Pennsylvania Avenue medzi Kapitolom (sídlom amerického Kongresu) a Bielym domom.



Ľudia skandovali heslo "Nevoľte ich!" a niesli pútače s nápismi "My sme tá zmena", "Už nebudeme mlčať" a "Nepúšťajte peniaze NRA do politiky". NRA je skratka americkej Národnej asociácie držiteľov zbraní.



Veľké zhromaždenia s davmi demonštrantov, v niektorých prípadoch odhadovaných na desaťtisíce, sa konali aj takých mestách ako Boston, New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Phoenix, Fort Worth, Texas, Minneapolis, a samozrejme, v Parklande na Floride. Na tamojšej Strednej škole Marjory Stonemanovej Douglasovej sa stal 14. februára útok strelnými zbraňami, ktorý si vyžiadal 17 ľudských životov.



Protestujúci odsúdili Národnú asociáciu držiteľov zbraní (NRA) a jej spojencov. Posťažovali sa, že majú strach, že ich v škole niekto zastrelí a sú už vyčerpaní z nečinnosti dospelých ľudí, hoci dochádza k jednej masovej streľbe za druhou.



Demonštranti vyzvali na zavedenie takých opatrení ako zákaz veľkokapacitných zásobníkov a útočných pušiek, akú použil aj páchateľ na Floride. Ďalej žiadali prísnejšie preverovanie osôb kupujúcich strelnú zbraň a prísnejšiu bezpečnosť na školách, ale tiež zvýšenie veku potrebného pri nákupe strelných zbraní.



Stredoškolák Ben Stewart (17) na pochode v Atlante napríklad povedal: "Ľudia zomierajú od útoku na strednej škole v Columbine v roku 1999 a nič sa nezmenilo. Ľudia stále zomierajú. Dalo sa tomu zabrániť."



Callie Cavanaughová (14) na pochode v Omahe, štát Nebraska, uviedla: "Proste to už treba zastaviť. Deje sa to celý môj život."



Prezident Donald Trump je cez víkend na Floride. V kolóne áut ho ráno odviezli do jeho golfového klubu v meste West Palm Beach.



Na proteste v Parklande sa zúčastnilo vyše 20.000 ľudí. Konal sa neďaleko školy, kde došlo k útoku. Účastníci skandovali heslo "Čo je veľa, to je veľa" a niesli pútače s nápismi "Prečo sú vaše strelné zbrane dôležitejšie než naše životy?" a "Naše volebné lístky zastavia náboje".



Podľa prieskumu verejnej mienky tlačovej agentúry AP si 69 percent Američanov myslí, že zákony o strelných zbraniach v USA by sa mali sprísniť. To je nárast oproti 61 percentám v roku 2016 a 55 percentám v roku 2013.



Celkovo je teraz za prísnejšie zákony o strelných zbraniach 90 percent demokratov, 50 percent republikánov a 54 percent majiteľov strelných zbraní.



Zároveň sa však prieskumom zistilo, že takmer polovica Američanov neočakáva, že volení predstavitelia budú konať a zákony zmenia.