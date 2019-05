Štáty EÚ sa dohodli na uvalení sankcií v prípade kyberútokov

Nový sankčný režim chce EÚ uplatniť aj v prípadoch, ak dôjde ku kybernetickým útokom proti tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám.

Brusel 17. mája (TASR) - Členské krajiny EÚ v piatok na úrovni ministrov odobrili zavedenie právneho rámca, ktorý Únii umožní zaviesť cielené reštriktívne opatrenia voči tretím krajinám v snahe odradiť tieto krajiny od kybernetických útokov. Tie predstavujú hrozbu pre EÚ ako celok alebo pre jej členské štáty.



Nový sankčný režim chce EÚ uplatniť aj v prípadoch, ak dôjde ku kybernetickým útokom proti tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám. Toto opatrenie by bolo v súlade so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ.



Sankcie sa budú uplatňovať v prípade kyberútokov s rozsiahlym dopadom, ktoré pochádzajú alebo sú riadené z krajín mimo EÚ, ktoré využívajú infraštruktúru mimo Únie, alebo ich vykonávajú osoby či subjekty so sídlom mimo EÚ, alebo sú realizované s podporou osôb a subjektov pôsobiacich mimo EÚ.



Nový režim sa vzťahuje aj na pokusy o kybernetické útoky s potenciálne významným dopadom. Ide o útoky, ktoré môžu ochromiť chod nemocníc, bánk a úradov, ktoré môžu podkopať organizáciu volebných procesov v EÚ alebo sú zamerané na krádež firemných tajomstiev.



Tento právny rámec umožňuje EÚ vôbec po prvý raz uvaliť sankcie na osoby alebo subjekty, ktoré sú zodpovedné za kybernetické útoky alebo sa o ne pokúšajú. To isté platí aj v prípade osôb, ktoré poskytujú finančnú, technickú alebo materiálnu podporu pre realizáciu takýchto útokov, alebo ktoré sa na nich podieľajú iným spôsobom.



Zavedenie tohto typu sankcií si vyžaduje jednohlasný súhlas všetkých členov EÚ.



Schválené reštriktívne opatrenia zahŕňajú zákaz osôb vycestovať do priestoru EÚ a zmrazenie majetku osôb a subjektov na území Únie. Okrem toho fyzické osoby a firmy z EÚ budú mať zakázané vykonávať akékoľvek finančné transakcie so sankcionovanými osobami a subjektmi.



