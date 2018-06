Steinmeier: Náklady sporu CDU-CSU o azylovú politiku sú privysoké

Hlava nemeckého štátu pripustila, že by sa o budúcnosti prisťahovaleckej politiky mohlo sporiť, Steinmeier však dodal, že ho hlboko znepokojuje forma a ostrá podoba terajšieho konfliktu.

Berlín 28. júna (TASR) - Politické náklady po týždne trvajúceho sporu o azylovú politiku medzi nemeckými stranami únie CDU a CSU sú už teraz privysoké.



Pre piatkové vydanie mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung to vyhlásil nemecký spolkový prezident Frank- Walter Steinmeier, ktorý netajil podľa s predstihom zverejnenej správy tlačovej agentúry DPA obavy o dôsledky tohto sporu pre demokraciu.



Hlava štátu pripustila, že by sa o budúcnosti prisťahovaleckej politiky mohlo sporiť, Steinmeier však dodal, že ho hlboko znepokojuje forma a ostrá podoba terajšieho konfliktu. Rany, ktoré si aktéri sporu privodili vzájomne verejnými vyjadreniami, sa budú hojiť ťažko, vyplynulo z jeho slov.



Nemecký prezident vyjadril nádej, že zainteresovaní nájdu opäť cestu k jazyku, ktorý umožní kompromisy potrené v každej vládnej konštelácii. Hlava štátu varovala súčasne pred nedozernými následkami sporu aj pre Európsku úniu a pripomenula, že v radoch európskych politikov jestvujú obavy, aby v súčasnej krízou zmietanej Európe neodpadlo Nemecko ako faktor stability. "To je čosi, čo sa v našej krajine sčasti znepokojujúcim spôsobom podceňuje," zdôraznil Steinmeier.