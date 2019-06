Steinmeier vyzval na toleranciu voči moslimom v Nemecku

Som rád, že ramadán a slávnosť prerušenia pôstu sa medzičasom stali samozrejmou súčasťou nášho spolužitia v Nemecku, uviedol Steinmeier.

Berlín 3. júna (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier krátko pred koncom islamského pôstneho mesiaca ramadán vyzval v pondelok na toleranciu voči moslimom a odsúdil akúkoľvek formu diskriminácie voči tejto skupine obyvateľstva. Informovala o tom agentúra DPA.



"Nestrpíme nijakú nenávisť, nijaké vyčleňovanie, nijaké generálne podozrievanie moslimských prisťahovalcov alebo moslimov vo všeobecnosti," uvádza sa v prezidentovom písomnom vyhlásení moslimským spoluobčanom.



Steinmeier poukázal na slobodu náboženstva zakazujúcu diskrimináciu, ktorá je zakotvená aj v ústave.



"Som rád, že ramadán a slávnosť prerušenia pôstu sa medzičasom stali samozrejmou súčasťou nášho spolužitia v Nemecku," uviedol Steinmeier. Dodal, že moslimovia, ktorí slávnosť prerušenia pôstu oslávili aj s ľuďmi iných náboženských konfesií, takto vyslali "veľmi dôležitý signál pre pokojné spolunažívanie, toleranciu a rešpekt v našej krajine". "Chcel by som sa im za to poďakovať," napísal prezident.



Posvätný mesiac ramadán má byť obdobím telesnej aj duševnej očisty a jeho hlavným znakom je abstinencia za denného svetla. Moslim je počas neho povinný sa cez deň zdržať jedenia, pitia, fajčenia a pohlavného styku. Končí sa trojdňovým sviatkom íd al-fitr, teda slávnosťou prerušenia pôstu, a počas neho moslimovia ďakujú Bohu za to, že im pomohol prekonať strasti ramadánu.



Ramadán trvá 29 alebo 30 dní a na celom svete sa týka okolo 1,5 miliardy moslimov. V Nemecku žije približne päť miliónov moslimov.