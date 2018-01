Steinmeier zavítal na návšteve Jordánska medzi vojakov i utečencov

Nemecký prezident vyjadril vďaku Jordánsku za prijatie stoviek tisícok Sýrčanov a zdôraznil nutnosť ďalšej medzinárodnej pomoci.

Ammán 29. januára (TASR) - Význam nasadania v boji proti džihádistom z Islamského štátu (IS) zdôraznil v pondelok pri návšteve krajanov-vojakov Bundeswehru v Jordánsku nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.



"Nebezpečenstvo nepominulo, vaša služba je naďalej dôležitá," cituje Steinmeierove slová na leteckej základni Azrak tlačová agentúra DPA. Podľa rovnakého zdroja hlava štátu pripomenula, že aj keď bol boj proti IS úspešný, teroristické bunky, ktoré sa môžu rozšíriť, jestvujú naďalej. Ide aj o to, znovu vytvoriť podmienky pre život v Sýrii tak, aby sa tam mohli vracať ľudia na úteku.



Na základni pôsobia takmer tri stovky príslušníkov Bundeswehru so štyrmi prieskumnými strojmi typu Tornado a jedným cisternovým lietadlom. Do Jordánska sa presídlili z tureckého Incirliku po tom, čo krajina polmesiaca opakovane znemožnila návštevu vojakov krajanmi-poslancami nemeckého parlamentu.



Ešte v pondelok predpoludním Steinmeier spoločne s manželkou Elke navštívili utečenecký tábor severovýchodne od jordánskej metropoly Ammán, v ktorom je umiestnených asi 36.000 utečencov zo Sýrie.



Nemecký prezident vyjadril vďaku Jordánsku za prijatie stoviek tisícok Sýrčanov a zdôraznil nutnosť ďalšej medzinárodnej pomoci. "Vojna v Sýrii zmizla z titulných stránok denníkov, avšak ťažkosti a utrpenie ľudí v Sýrii nie," konštatoval a dodal, že to isté platí aj o ľuďoch v utečeneckom tábore.



Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Frank-Walter Steinmeier začal štvordňovú cestu po krajinách Blízkeho východu v nedeľu rokovaniami s jordánskym kráľom Abdalláhom II. v Ammáne, aby sa v pondelok po skončení programu návštevy tejto monarchie presunul do Libanonu, kde ho v Bejrúte privítal s vojenskými poctami prezident hostiteľskej krajiny Michel Aoun.