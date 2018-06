Stephen King vyzval na prepustenie ukrajinského režiséra Sencova

Oleh Sencov je väznený v Rusku, v západosibírskom meste Labytnangi na území Jamalskoneneckého autonómneho okruhu.

New York 15. júna (TASR) - Americký spisovateľ Stephen King, autor obľúbených hororov, vyzval na prepustenie ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, ktorý drží hladovku vo väzení v Rusku. Informovala o tom v piatok agentúra Ukrinform.



"Pripojte sa k mojej výzve a (organizácie) PEN America na prepustenie tohto ukrajinského filmového režiséra, ktorý je v Rusku nespravodlivo uväznený. Čas sa kráti a (Sencov) môže za svoje názory zomrieť," napísal King vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter.



Na svojom konte tiež zdieľal list, ktorý PEN America poslala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi so žiadosťou Sencova oslobodiť. Okrem Kinga ho podpísali aj kanadská spisovateľka Margaret Atwoodová, anglický herec Patrick Stewart či nemecká spisovateľka Herta Müllerová.



Sencov je väznený v Rusku, v západosibírskom meste Labytnangi na území Jamalskoneneckého autonómneho okruhu. Od 14. mája drží hladovku za prepustenie 64 ukrajinských občanov, ktorých považuje za politických väzňov.



Sencova zadržali na Kryme v roku 2014 po tom, ako Rusko tento polostrov anektovalo. Súd ho poslal do väzenia na 20 rokov pre plánovanie teroristického činu, čo však on sám popiera.