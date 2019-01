Stíhačky z USA a Kanady vzlietli k ruským bombardérom

Veliteľstvo NORAD uviedlo, že využíva radary, satelity a vojenské lietadlá na monitorovanie vzdušného priestoru a lietadiel vstupujúcich do tohto priestoru USA alebo Kanady.

Colorado Springs 27. januára (TASR) - Stíhačky vzdušných síl Spojených štátov a Kanady vyslali cez víkend k dvom ruským bombardérom, ktoré sa pohybovali v arktickom regióne neďaleko severoamerického pobrežia. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) oznámilo, že dve stíhačky F-22 a dve stíhacie lietadlá CF-18 identifikovali dva ruské strategické bombardéry Tu-160 Blackjack, keď v sobotu dopoludnia vstupovali do oblasti, v ktorej hliadkujú Kráľovské kanadské vzdušné sily (RCAF).



Neobjavili sa správy, že by medzi ruskými a americkými a kanadskými strojmi došlo k nejakému konfliktu, píše AP.



Veliteľstvo NORAD uviedlo, že využíva radary, satelity a vojenské lietadlá na monitorovanie vzdušného priestoru a lietadiel vstupujúcich do tohto priestoru USA alebo Kanady.



"Hlavnou prioritou NORAD je obraňovať Kanadu a Spojené štáty. Naša schopnosť chrániť naše krajiny sa začína úspešným zistením, sledovaním a pozitívnym identifikovaním lietadiel približujúcim sa k americkému a kanadskému vzdušnému priestoru," uviedol vo vyhlásení veliteľ NORAD generál Terrence J. O'Shaughnessy.