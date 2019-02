Stoltenberg chce zachrániť zmluvu INF zapojením ďalších štátov

Washington oznámil odstúpenie od tejto zmluvy minulý piatok a Moskva tak urobila o deň neskôr. Oba štáty sa vzájomne obviňujú z jej porušovania.

Berlín 7. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg chce zachrániť Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) medzi USA a Ruskom tým, že by sa do nej zapojilo viac štátov. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na jeho rozhovor pre štvrtkové vydania novín z mediálnej skupiny Funke.



Washington oznámil odstúpenie od tejto zmluvy minulý piatok a Moskva tak urobila o deň neskôr. Oba štáty sa vzájomne obviňujú z jej porušovania.



Rusko sa vždy sťažovalo, že krajiny ako Čína, India, Pakistan a Irán vyvíjajú rakety stredného doletu, pokým Moskva to mala zakázané, uviedol Stoltenberg. "Avšak to neospravedlňuje porušovanie zmluvy. Naopak. Malo by nás to podnietiť na posilnenie tejto zmluvy a zapojenie viacerých partnerov," konštatoval.



NATO podľa neho preskúma svoje vlastné iniciatívy s cieľom zachrániť túto zmluvu a zlepšiť kontrolu zbraní. "A budeme sa opäť rozprávať s Ruskom," povedal.



Rusko má na zmenu svojho postoja šesť mesiacov, počas ktorých plynie výpovedná lehota. Stoltenberg vyzval Moskvu, aby za ten čas zmenila názor. "Vyzývame znovu Rusko, aby využilo túto príležitosť," dodal generálny tajomník NATO.



INF podpísali 8. decembra 1987 vtedajší lídri Sovietskeho zväzu a USA Michail Gorbačov a Ronald Reagan. Zmluva zakazuje obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.