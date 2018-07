Stoltenberg: NATO cíti vďaka Trumpovi nutnosť zvyšovať výdavky

Dodal, že od nástupu Trumpa do prezidentského úradu začiatkom roka 2017 pridali európski spojenci a Kanada na obranu ďalších 41 miliárd dolárov.

Brusel 12. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vniesol "novú naliehavosť" do úsilia členov NATO zvyšovať výdavky na obranu, vyhlásil vo štvrtok v Bruseli po summite Aliancie jej generálny tajomník Jens Stoltenberg.



"Teraz cítia lídri ešte väčšiu, novú naliehavosť, a to vďaka prezidentovi Trumpovi, ktorý silne presadzuje zvyšovanie výdavkov na obranu," uviedol Stoltenberg. Doplnil, že od nástupu Trumpa do prezidentského úradu začiatkom roka 2017 pridali európski spojenci a Kanada na obranu ďalších 41 miliárd dolárov.



"Všetci spojenci sa zaviazali, že podstatne tieto výdavky zvýšia. Takže ich zvyšujeme ako nikdy predtým, čo Spojeným štátom umožňuje znížiť ich sumu," vysvetlil Stoltenberg. Avšak zdôraznil, že vo štvrtok na summite NATO v Bruseli neboli vyslovené žiadne konkrétne záväzky, ako to navrhoval Trump.



"Očakával som úprimné diskusie o spravodlivom rozdelení (finančnej) záťaže a presne to sme aj mali," uviedol šéf NATO s poznámkou, že lídri absolvovali "veľmi dobrý summit", ktorý alianciu ešte viac posilnil.



Aj Trump po mimoriadnom zasadnutí NATO v Bruseli oznámil, že výdavky členských krajín na obranu sa budú zvyšovať rýchlejšie.



Členovia NATO sa v roku 2014 zaviazali, že do roku 2024 budú ich výdavky na obranu dosahovať dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Trump však požaduje, aby sa výdavky členských štátov zvýšili okamžite, a nie až "v roku 2025". Podľa Trumpa majú v konečnom dôsledku výdavky na obranu dosiahnuť štyri percentá HDP.