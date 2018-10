Stoltenberg: Cvičenie NATO nie je namierené proti nikomu

Podľa jeho slov sa na tomto cvičení zúčastňuje 65 vojenských lodí, 250 lietadiel, 10.000 vozidiel a viac ako 50.000 vojakov aj armádnych zamestnancov.

Brusel 30. októbra (TASR) - Vojenské cvičenie Trident Junction 2018 na severe Nórska, na ktorom sa zúčastňujú všetci spojenci Severoatlantickej aliancie, má obranný charakter a nie je namierené proti žiadnej inej krajine. Uviedol to v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas návštevy nórskej provincie Tröndelag, kde zmienené cvičenie prebieha.



Stoltenberga počas návštevy na vysokej úrovni sprevádzalo viacero bruselských diplomatov z členských krajín Aliancie. V jeho sprievode bol aj stály predstaviteľ SR pri NATO veľvyslanec Radovan Javorčík či vojenský predstaviteľ SR pri NATO generálmajor Ondřej Novosad.



Šéf NATO počas spoločnej tlačovej konferencie s nórskym ministrom obrany Frankom Bakke-Jensenom v meste Trondheim zopakoval, že v dobe, keď naša generácia čelí najnáročnejším bezpečnostným výzvam, zareagovalo NATO na túto situáciu s "najväčšou adaptáciou systému kolektívnej obrany" a pripravilo najväčšie vojenské cvičenie od konca studenej vojny. "Keď sa svet mení, aj NATO sa musí meniť," uviedol Stoltenberg.



Podľa jeho slov sa na tomto cvičení zúčastňuje 65 vojenských lodí, 250 lietadiel, 10.000 vozidiel a viac ako 50.000 vojakov aj armádnych zamestnancov zo všetkých 29 členských krajín Aliancie vrátane partnerov z Fínska a Švédska.



"Toto cvičenie bolo dlho plánované. Nie je namierené proti nikomu a má čisto obranný charakter. Trénujeme v čase mieru, aby sme zabezpečili, že naše sily dokážu spolupracovať v kríze a počas konfliktov," vysvetlil Stoltenberg. Vysvetlil, že cvičenie Trident Juncture pracuje so scenárom, že spojenec NATO - v tomto prípade Nórsko - bol napadnutý fiktívnym protivníkom.



"Našou úlohou je brániť Nórsko a odvrátiť nepriateľské sily. Toto cvičenie ukáže našu schopnosť pomôcť spojencom v núdzi. Aj s vojakmi a zariadeniami cestujúcimi na veľké vzdialenosti od Európy a Severnej Ameriky," dodal.



Šéf Aliancie pri tejto príležitosti uviedol, že na budúci rok sa uskutoční pod vedením Nemecka ďalšie vojenské cvičenie zamerané na preverenie schopností rýchlej reakcie. Na tomto cvičení sa zúčastní aj Nórsko, Holandsko a Taliansko, pričom jeho cieľom bude dokázať, že sily NATO sú schopné rýchlo sa presúvať v stupňujúcej sa kríze.



"Chceme vyslať jasný odkaz. Našim národom a každému, kto by nás chcel provokovať. NATO je pripravené a NATO je schopné chrániť všetkých spojencov pred akoukoľvek hrozbou," upozornil Stoltenberg.



Generálny tajomník NATO nezabudol pripomenúť, že tak ako na cvičenie v Nórsku, aj na budúcoročné cvičenie budú pozvaní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Spresnil, že Aliancia na takéto podujatia vždy pozýva medzinárodných pozorovateľov a aj týmto spôsobom chce dokázať, že je transparentná a dôveryhodná a že rešpektuje svoje medzinárodné záväzky.



Na otázky novinárov, či tak robí aj Rusko, upozornil, že ruská strana nepozvala na svoje vojenské cvičenia medzinárodných pozorovateľov od konca studenej vojny.