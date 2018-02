Stoltenberg: NATO posilní svoju výcvikovú misiu v Iraku

Misia vojenskej aliancie by sa v Iraku mohla rozšíriť o 200 vojakov. Výcvik by sa mohol podľa nich konať v Bagdade a v iných irackých mestách.

Brusel 15. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia plánuje rozšíriť svoju vojenskú výcvikovú misiu v Iraku a zároveň v tejto konfliktmi zničenej krajine pomôže budovať nové akadémie a školy pre miestne ozbrojené sily. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga to napísala agentúra AP.



"Práve sme sa dohodli, že začneme plánovať výcvikovú misiu NATO v Iraku," povedal šéf aliancie vo štvrtok, druhý deň zasadnutia ministrov obrany členských štátov NATO, s tým, že rozhodnutie vyplynulo z požiadavky irackej vlády a medzinárodnej koalície.



Zložky NATO už irackým silám poskytujú výcvik. "Zriadenie misie však zabezpečí, že naše súčasné výcvikové úsilie bude udržateľnejšie," pokračoval Stoltenberg. Objasnil, že NATO plánuje v Iraku zriadiť špecializované vojenské akadémie a školy a rozšíriť svoju prítomnosť v krajine.



"Veľký vplyv môžeme mať s našimi inštruktormi a poradcami - s úplnou spoluprácou s irackou vládou, globálnou koalíciou a ďalšími partnermi, ako sú OSN a Európska únia," zhodnotil Stoltenberg. Doplnil, že bojovú misiu Severoatlantická aliancia v Iraku neplánuje.



Agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaných bruselských diplomatov z prostredia NATO uviedla, že misia vojenskej aliancie by sa v Iraku mohla rozšíriť o 200 vojakov. Výcvik by sa mohol podľa nich konať v Bagdade a v iných irackých mestách či dokonca v susednom Jordánsku.