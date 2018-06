Stoltenberg: NATO rozhodne o prístupových rozhovoroch s Macedónskom

Grécko a Macedónsko sa tento mesiac dohodli po desiatkach rokov trvajúcom spore na novom názve Macedónska.

Brusel 25. júna (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyjadril v pondelok očakávanie, že lídri Aliancie sa na júlovom summite rozhodnú oficiálne spustiť rozhovory o členstve Macedónska v NATO.



"Očakávam a dúfam, že lídri NATO sa na summite rozhodnú odštartovať prístupové rozhovory," uviedol Stoltenberg podľa agentúry AP.



Americký prezident Donald Trump sa so svojimi partnermi z Aliancie zíde v Bruseli 11.-12. júla.



Grécko a Macedónsko sa tento mesiac dohodli po desiatkach rokov trvajúcom spore na novom názve Macedónska - malo by sa volať Severné Macedónsko. Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrvával od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (v macedónčine Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom historického severogréckeho regiónu (v starogréčtine Makedoniá).



Atény to dávali do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje a namietali, že Macedónsko tým uzurpuje staroveké a antické grécke dedičstvo. Vyriešenie sporu bolo podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.



Doteraz bola táto krajina aj v Organizácii Spojených národov zaregistrovaná pod dočasným názvom Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM).